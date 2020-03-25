Последний в Европе футбольный чемпионат продолжит проводить матчи со зрителями

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Об этом сообщил пресс-секретарь Федерации футбола Беларуси Александр Алейник в комментарии изданию "Спорт-Экспресс".





"Федерацией принято решение продолжить чемпионат. Матчи будут проходить со зрителями. Наше руководство постоянно находится на связи с Минздравом. Ситуация пока не настолько критическая, чтобы прекращать первенство.





Сколько в стране заболевших? 81. Но 22 уже поправились. Получается, сейчас болеют больше 50. На данный момент никто ничего не переносит. Второй тур стартует 27 марта. Продолжаем сезон. Была одна большая видеоконференция. Но УЕФА отдал внутренние турниры на откуп федерациям", - заявил Алейник.



