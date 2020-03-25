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Как отразились карантин и самоизоляция на экономике в разных странах мира? Рубрика «Будет дополнено»

25.03.2020 20:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как отразились карантин и самоизоляция на экономике в разных странах мира? Рубрика «Будет дополнено»

Самоизоляция бьет по экономикам государств. Эксперты прочат очередной кризис из-за простоя предприятий: рвутся торговые и производственные связи. Люди без работы. 

И во многих странах все чаще возникает вопрос: за чей счет карантин?! Да, правительства обещают людям поддержку, но в условиях, когда многие отрасли придется поднимать заново, хватит ли средств для поддержки каждой семьи…

Что до Беларуси, то страна, учитывая в том числе мировой опыт, пошла по разумному пути. 

Пока русскоязычные социальные сети неустанно соревнуются в остротах на тему гречки и туалетной бумаги, около 20% жителей земли (это примерно миллиард 700 миллионов) пребывают в социальной изоляции, и не всегда это решение добровольное. 

Из-за жесткого карантина и закрытия границ экономики некоторых стран почти полностью встали на «паузу». Насколько оправданы меры и каковы последствия самоизоляции людей и государств (экономические и социальные)? Прогнозы экспертов разные. И мы решили дополнить эту тему.  

Беларусь столкнулась с коронавирусом отнюдь не первой, при этом эпидемиологическая ситуация у нас спокойная и контролируемая. Наша страна не стала закрывать шлагбаумы на границе, останавливать производства и требовать от белорусов баррикадироваться в собственных квартирах. При этом специалисты на всех уровнях не скрывают: да, вирус опасен и нельзя пренебрегать элементарными правилами безопасности, например, чаще мыть руки, избегать большого скопления людей.

Если есть возможность посидеть дома, то почему бы и нет, особенно это касается людей старшего поколения, ведь они в группе риска. Однако вводить жесткий карантин в городах оснований нет (это подтверждают и специалисты ВОЗ). И как показывают последние дни, многие страны уже осознали, что поторопились с самоизоляцией. 

Буквально накануне к нации обратился президент Бразилии. Введенные против коронавируса меры политик назвал концепцией «выжженной земли» и призвал мэра Рио-дэ-Жанейро и губернатора Сан-Паулу прекратить истерию, вернуться к нормальной жизни и сохранить рабочие места.

Однако Бразилия за океаном уж точно по вирусам не главная: там число инфицированных на сегодня – около 2200 человек. В крупнейшей экономике мира – США – уже 50 тысяч, а карантинные меры затронули около 40% населения. На этом фоне Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что число жертв коронавируса в стране увеличится, если оперативно не отменить различные санитарные ограничения. И его логику можно понять, ведь денег на оплату медицинских услуг у трети американцев нет уже сейчас, и доллары не появятся, если производства стоят.

Ближайшие соседи Беларуси тоже недавно закрыли границы. В Украине на карантин ушли около 600-700 тысяч предпринимателей, малых предприятий сферы услуг, учреждений образования, которые дают работу почти четырем миллионам человек. Так экс-министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов написал в Facebook: «Массовая остановка предприятий государством – это самоубийство для экономики. Предприятия платят налоги и наполняют бюджет. Существует много вариантов, как работать во время кризиса. Удаленная работа – это один. Однако если полный переход на дистанционную работу невозможен, не нужно закрывать предприятие». 

Есть и другие примеры – Южная Корея. Несмотря на близость к эпицентру, страна проходит через испытание коронавирусом без тяжелых последствий, в Швеции дети продолжают ходить в детские сады, а в Сингапуре больших проблем удалось избежать именно из-за того, что вовремя смогли изолировать контакты первого уровня. 

Такую стратегию в борьбе с COVID-19 избрала и Беларусь. И система работает. За счет чего? Об этом говорили уже не раз: по количеству проведенных тестов на коронавирус страна входит в мировую десятку.

Кстати, такой организацией системы здравоохранения и оснащенностью больниц, как у нас, могут похвастаться далеко не все страны. На всякий случай посчитали аппараты искусственной вентиляции легких: по 38 на 100 тысяч населения. Для сравнения в США – 18, в Италии – чуть больше восьми аппаратов на 100 тысяч человек.

И вот еще. Надо понимать, (и глава Белого дома, похоже, это уже сделал), что гречка и туалетная бумага – отнюдь не символ бесконечности – их тоже должен кто-то производить. А кто-то - за них платить где-то заработанной зарплатой. Так что прежде чем выключать станки, надо смотреть дальше. Рано или поздно коронавирус отступит, а что потом?

Игорь Тышкевич, аналитик (Украина): «Есть такая вещь, как экономика, которая должна работать, и безопасность – и они должны находиться в балансе, потому что если экономика не будет работать – у тебя не будет просто элементарных расходников для твоей медицины. Ты все равно попадешь в яму. Если система работает так, то возникает вопрос: а зачем карантин, зачем останавливать экономику».

Аналитики из агентства Bloomberg посчитали: ущерб мировой экономики от короновируса в 2020 году может составить 2,7 триллиона долларов. И сейчас весь вопрос в том, в какой пропорции эту цифру страны будут делить между собой. 

Хотя для некоторых это тоже «окно возможностей». Предполагают, что лучше всего им воспользуется Китай. 

Если же касаться Европы, то многие признают: именно у белорусской экономики, которая так и не встала на карантин, есть все шансы, по крайней мере, свести потери к минимуму. Получится или нет? Дополним через некоторое время.

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Самоизоляция бьет по экономикам государств. Эксперты прочат очередной кризис из-за простоя предприятий: рвутся торговые и производственные связи. Люди без...
 
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