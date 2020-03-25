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Минздрав: Китай больше не входит в список стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией

25.03.2020 23:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Китай исключен из списка стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщили в Минздраве Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав: Китай больше не входит в список стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией

Между тем, число таких государств увеличилось. Список пополнили Франция, Германия, Испания, Польша и Чехия. Все прилетающие из этих стран, а также из Италии, Ирана и Южной Кореи, по приезду в Беларусь будут обязаны находиться под медицинским наблюдением в течение двух недель.

Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы

Всем прибывающим в страну измеряют температуру. Тепловизоры используются как в аэропорту, так и в наземных пунктах пропуска.

Как выбрать эффективный антисептик, и с какими проблемами сейчас сталкиваются производители средств дезинфекции?

Минздрав призывает всех, кто вернулся из-за границы, по возможности находиться в самоизоляции 14 дней.

Минздрав: Китай больше не входит в список стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией

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Новости Беларуси. Китай исключен из списка стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщили в Минздраве Беларуси, сообщили в программе...
 
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