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Минздрав: Китай больше не входит в список стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией
25.03.2020 23:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Китай исключен из списка стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщили в Минздраве Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Между тем, число таких государств увеличилось. Список пополнили Франция, Германия, Испания, Польша и Чехия. Все прилетающие из этих стран, а также из Италии, Ирана и Южной Кореи, по приезду в Беларусь будут обязаны находиться под медицинским наблюдением в течение двух недель.
Всем прибывающим в страну измеряют температуру. Тепловизоры используются как в аэропорту, так и в наземных пунктах пропуска.
Минздрав призывает всех, кто вернулся из-за границы, по возможности находиться в самоизоляции 14 дней.
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Новости Беларуси. Китай исключен из списка стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщили в Минздраве Беларуси, сообщили в программе...
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