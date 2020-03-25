ООН запускает глобальный план по борьбе с коронавирусом

Источник материала: Вороновская газета





Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске глобального плана гуманитарного реагирования для борьбы с коронавирусом в развивающихся странах. Об этом сообщается на сайте ООН.

Цель плана общей стоимостью $2 млрд — защитить миллионы людей и предотвратить повторное распространение вируса по земному шару, заявил глава ООН в ходе видеоконференции. В онлайн-выступлении также приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус и исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

Как сообщает ТАСС, план включает пункты по помощи конкретным государствам в Южной Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. Документ предполагает доставку различных средств медицинского назначения. Планируется оснащение лагерей временного размещения сантехническими установками для мытья рук. Готовятся информационные кампании для разъяснения методов защиты от заражения. Будут запущены авиамаршруты и транспортные хабы в Африке, Азии и Латинской Америке для доставки гуманитарных работников в те регионы, где в них нуждаются больше всего. План реагирования будет реализовываться агентствами ООН и международными неправительственными организациями.

«Мир силен лишь настолько, насколько сильна наша самая слабая система здравоохранения, — предупредил в ходе виртуального мероприятия генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. — Если мы не предпримем решительных действий сейчас, то, боюсь, вирус закрепится в самых незащищенных странах и весь мир останется уязвимым, пока вирус будет продолжать циркулировать по планете, не обращая внимания на границы».

Со своей стороны заместитель генсека по гуманитарным вопросам Марк Лоукок отметил, что коронавирус уже в корне изменил жизнь в самых преуспевающих странах мира. «Сегодня он проникает в места, где люди живут в условиях вооруженных конфликтов, не могут получить доступ к чистой воде и мылу и не имеют шансов на госпитализацию, если тяжело заболеют, — отметил он. — Наша приоритетная задача — помочь этим странам подготовиться и продолжать помогать миллионам людей, которые полагаются на гуманитарную помощь ООН, чтобы выжить. При надлежащем финансировании наши глобальные усилия по реагированию предоставят гуманитарным организациям инструменты для борьбы с вирусом, спасут жизни и помогут сдержать распространение COVID-19 по всему миру».

Как сообщается на гуманитарном информационном портале ReliefWeb, глобальный план гуманитарного реагирования будет находиться на контроле Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. План объединяет требования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Международной организации по миграции (МОМ), Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат), Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной продовольственной программы (ВПП).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 420 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов.

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