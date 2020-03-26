Вы еще ходите на футбол? Названо возможное место массового заражения коронавирусом в Италии

Встреча прошла 19 февраля в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Именно это событие стало настоящей биологической бомбой — тогда на трибунах присутствовало около 44 тыс. болельщиков.





Тогда никто не знал, что вирус успел распространиться. Уже после турнира у многих игроков и представителей клуба подтвердился коронавирус.