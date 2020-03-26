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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тысячи белорусских туристов уже получили помощь по возвращению домой Ситуация с коронавирусом привела к массовому закрытию границ, и это особенно бьет по туризму. Но главные потерпевшие - сами туристы. В Беларуси работа по возращению...

Ситуация с коронавирусом привела к массовому закрытию границ, и это особенно бьет по туризму. Но главные потерпевшие - сами туристы. В Беларуси работа по возращению граждан на родину не останавливается ни на минуту. Тысячи белорусов уже получили помощь. Вместе с тем в разных странах все еще остаются наши соотечественники. Какие меры принимаются для возвращения их домой? Как складывается ситуация в туристической отрасли? Мы спросили у пресс-секретаря Министерства спорта и туризма Владимира Нестеровича.Интервью с Владимиром Нестеровичем смотрите в программе "События" сегодня, 26 марта, в 17:30 на телеканале