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Тысячи белорусских туристов уже получили помощь по возвращению домой

26.03.2020 11:38 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Ситуация с коронавирусом привела к массовому закрытию границ, и это особенно бьет по туризму. Но главные потерпевшие - сами туристы. В Беларуси работа по возращению граждан на родину не останавливается ни на минуту. Тысячи белорусов уже получили помощь. Вместе с тем в разных странах все еще остаются наши соотечественники. Какие меры принимаются для возвращения их домой? Как складывается ситуация в туристической отрасли? Мы спросили у пресс-секретаря Министерства спорта и туризма Владимира Нестеровича.

Интервью с Владимиром Нестеровичем смотрите в программе "События" сегодня, 26 марта, в 17:30 на телеканале "Беларусь 24".
 
 
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Ситуация с коронавирусом привела к массовому закрытию границ, и это особенно бьет по туризму. Но главные потерпевшие - сами туристы. В Беларуси работа по возращению...
 
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