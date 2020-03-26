







Заводской район первым в столице по распоряжению главы районной администрации Сергея Масляка начал проводить дезинфекцию мест общего пользования жилищного фонда.





— Генеральная уборка мест общего пользования жилого фонда проводится ежегодно в течение всего весеннего периода, — отмечает заместитель директора по благоустройству ЖЭУ № 1 ЖКХ Заводского района Никита Киреенко. — В нынешнем году по распоряжению главы районной администрации Сергея Масляка в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой решено провести в ее рамках дезинфекцию подъездов многоквартирных домов во всех шести подразделениях ЖКХ в оперативные и сжатые сроки, с 1 по 31 марта.





На балансе нашего ЖЭУ находится 231 многоквартирный дом, среди которых преобладают двухэтажные строения. В общей сложности за этот период мы должны обслужить 727 подъездов. Тщательной уборке подвергаются все аварийные выходы, лестничные марши, стены, окна, подоконники, лифты, входные двери и почтовые ящики.





Для профилактики и упреждения распространения коронавирусной инфекции в нынешнем году обработку поверхностей выполнят с добавлением дезинфицирующих средств.









В их числе хлорированный раствор и бытовая химия с антибактериальным действием, которые обеззараживают и уничтожают любую грязь.