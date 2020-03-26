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Oops! "Психоз" добрался и до столичных вертикальщиков

26.03.2020 18:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске для профилактики распространения коронавируса дезинфицируют подъезды.



Заводской район первым в столице по распоряжению главы районной администрации Сергея Масляка начал проводить дезинфекцию мест общего пользования жилищного фонда.

— Генеральная уборка мест общего пользования жилого фонда проводится ежегодно в течение всего весеннего периода, — отмечает заместитель директора по благоустройству ЖЭУ № 1 ЖКХ Заводского района Никита Киреенко. — В нынешнем году по распоряжению главы районной администрации Сергея Масляка в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой решено провести в ее рамках дезинфекцию подъездов многоквартирных домов во всех шести подразделениях ЖКХ в оперативные и сжатые сроки, с 1 по 31 марта. 

На балансе нашего ЖЭУ находится 231 многоквартирный дом, среди которых преобладают двухэтажные строения. В общей сложности за этот период мы должны обслужить 727 подъездов. Тщательной уборке подвергаются все аварийные выходы, лестничные марши, стены, окна, подоконники, лифты, входные двери и почтовые ящики.

Для профилактики и упреждения распространения коронавирусной инфекции в нынешнем году обработку поверхностей выполнят с добавлением дезинфицирующих средств. 


В их числе хлорированный раствор и бытовая химия с антибактериальным действием, которые обеззараживают и уничтожают любую грязь. 
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске для профилактики распространения коронавируса дезинфицируют подъезды.
 
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