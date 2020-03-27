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COVID-19: США стали первыми в мире по числу зараженных. Во Франции рекордное количество смертей за сутки
27.03.2020 08:18 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
США опередили Китай по числу случаев заражения COVID-19. Во Франции зафиксировали наивысший показатель по числу летальных исходов от коронавирусной инфекции. По данным исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США), число заразившихся в мире стремительно приближается к 550 тысячам человек.
Фото: Reuters
Во Франции зафиксировали наивысший показатель по числу летальных исходов от коронавирусной инфекции за сутки — 365 человек. Накануне был 231 смертельный случай. Среди скончавшихся за последний день в столичном регионе — девочка 16 лет. В реанимации к вечеру четверга находились 3375 пациентов. Треть их них — младше 60 лет.
Как пишет RFI, с начала эпидемии во Франции от COVID-19 умерли 1696 человек. Речь идет о скончавшихся в больницах. В эту статистику не входят возможные новые летальные исходы, например, в домах престарелых. В ближайшее время в стране собираются сменить методику учета, включив в статистику летальные исходы вне больниц и тогда число смертельных случаев может резко увеличиться.
Всего во Франции выявили более 29 тысяч случаев заражения. Почти пять тысяч человек выздоровели.
Хорошо тестируют
США опередили Китай и другие страны по числу зафиксированных случаев заражения: за три дня оно удвоилось и превысило 85 тысяч. Число умерших возросло за три дня более чем в 2,5 раза — до 1290 человек. Больше всего случаев заражения зафиксировали в штатах Нью-Йорк (37 802), Нью-Джерси (6876) и Калифорния (3802).
Дональд Трамп объяснил высокие цифры «хорошо функционирующей системой тестирования». Эксперты говорят о «серии ошибок и упущенных возможностей».
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COVID-19: США стали первыми в мире по числу зараженных. Во Франции рекордное количество смертей за сутки
США опередили Китай по числу случаев заражения COVID-19. Во Франции зафиксировали наивысший показатель по числу летальных исходов от коронавирусной инфекции. По...
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