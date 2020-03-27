COVID-19: США стали первыми в мире по числу зараженных. Во Франции рекордное количество смертей за сутки

Источник материала: Виртуальный Брест

США опередили Китай по числу случаев заражения COVID-19. Во Франции зафиксировали наивысший показатель по числу летальных исходов от коронавирусной инфекции. По данным исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США), число заразившихся в мире стремительно приближается к 550 тысячам человек.

Фото: Reuters

Во Франции зафиксировали наивысший показатель по числу летальных исходов от коронавирусной инфекции за сутки — 365 человек. Накануне был 231 смертельный случай. Среди скончавшихся за последний день в столичном регионе — девочка 16 лет. В реанимации к вечеру четверга находились 3375 пациентов. Треть их них — младше 60 лет.

Как пишет RFI, с начала эпидемии во Франции от COVID-19 умерли 1696 человек. Речь идет о скончавшихся в больницах. В эту статистику не входят возможные новые летальные исходы, например, в домах престарелых. В ближайшее время в стране собираются сменить методику учета, включив в статистику летальные исходы вне больниц и тогда число смертельных случаев может резко увеличиться.

Всего во Франции выявили более 29 тысяч случаев заражения. Почти пять тысяч человек выздоровели.

Хорошо тестируют

США опередили Китай и другие страны по числу зафиксированных случаев заражения: за три дня оно удвоилось и превысило 85 тысяч. Число умерших возросло за три дня более чем в 2,5 раза — до 1290 человек. Больше всего случаев заражения зафиксировали в штатах Нью-Йорк (37 802), Нью-Джерси (6876) и Калифорния (3802).

Дональд Трамп объяснил высокие цифры «хорошо функционирующей системой тестирования». Эксперты говорят о «серии ошибок и упущенных возможностей».

По данным университета Джонса Хопкинса, общее количество заболевших в мире составило 531 860. Умерли 24 057 человек, выздоровели 122 203. В тройке лидеров по числу заболевших США (85653), Китай (81782), Италия (80589). Самое большое число смертей от COVID-19 в Италии — 8215.

составило 531 860. Умерли 24 057 человек, выздоровели 122 203. В тройке лидеров по числу заболевших США (85653), Китай (81782), Италия (80589). Самое большое число смертей от COVID-19 в Италии — 8215. В Китае за минувшие сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения. Все они завозные. Умерли пять человек. Выздоровели 91,6% инфицированных, при этом 537 человек — за последние сутки. Власти Китая объявили, что с целью борьбы с пандемией с 28 марта временно запретят въезд в страну иностранным гражданам с действующими визами и видами на жительство.

за минувшие сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения. Все они завозные. Умерли пять человек. Выздоровели 91,6% инфицированных, при этом 537 человек — за последние сутки. Власти Китая объявили, что с целью борьбы с пандемией с 28 марта временно запретят въезд в страну иностранным гражданам с действующими визами и видами на жительство. В Германии общее число заразившихся приближается к 44 тысячам, умерли 267 человек, выздоровели 5673. Канцлер Ангела Меркель призвала жителей запастись терпением. По ее словам, пока рано обсуждать снятие или даже послабление карантинных правил. В настоящее время число инфицированных в стране удваивается каждые 4−5 дней, пишет DW.

общее число заразившихся приближается к 44 тысячам, умерли 267 человек, выздоровели 5673. Канцлер Ангела Меркель призвала жителей запастись терпением. По ее словам, пока рано обсуждать снятие или даже послабление карантинных правил. В настоящее время число инфицированных в стране удваивается каждые 4−5 дней, пишет DW. В России количество выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 840. Новые случаи подтверждены в 18 регионах, 136 новых заразившихся — в Москве. Умерли 2 человека. Накануне мэр Москвы объявил о «беспрецедентных ограничительных мерах», которые начинают действовать с 28 марта. Глава правительства РФ Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита по всей стране. Власти регионов должны рекомендовать гражданам ограничить туристические поездки, сообщила в пятницу пресс-служба правительства РФ.

количество выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 840. Новые случаи подтверждены в 18 регионах, 136 новых заразившихся — в Москве. Умерли 2 человека. Накануне мэр Москвы объявил о «беспрецедентных ограничительных мерах», которые начинают действовать с 28 марта. Глава правительства РФ Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита по всей стране. Власти регионов должны рекомендовать гражданам ограничить туристические поездки, сообщила в пятницу пресс-служба правительства РФ. В Беларуси последние цифры о заразившихся и выздоровевших Минздрав страны сообщал два дня назад. Напомним, по данным на 25 марта, число зараженных коронавирусом в стране выросло до 86, выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов.