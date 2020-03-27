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«Рассчитываем на самосознание». Минздрав - о том, как будет работать требование о домашнем карантине
27.03.2020 13:36 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главный санитарный врач страны Наталья Жукова рассказала, как будет работать
— Постановление Совмина по режиму самоизоляции направлено на то, чтобы наши граждане использовали предоставленную возможность и минимизировали свои контакты. В настоящее время мы рассчитываем, что уровня самосознания, уровня знаний о ситуации в мире, достаточно для того, чтобы каждый гражданин ответственно подошел к своему здоровью и здоровью своих близких, — сказала Наталья Жукова.
По словам главного санитарного врача, меры административного воздействия либо привлечение силовых структур, чтобы заставить соблюдать правила домашнего карантина, пока не рассматриваются.
— Исключение — те, кто прибыл из эпидемиологически неблагополучных стран. Здесь мы работаем с органами внутренних дел, контролируем самоизоляцию, — рассказала Наталья Жукова.
По ее словам, те, кто пересекают границу сегодня, не подлежат обязательному контролю на наличие коронавируса. Самое главное, независимо от результата, чтобы человек в обязательном порядке 14 дней находился в режиме самоизоляции. Если появляются симптомы, пациент обязан вызвать врача. В этом случае у него возьмут мазок на коронавирус.
Напомним, с 27 марта, по
Исключение сделано для нескольких категорий граждан, в том числе для дипломатов, дальнобойщиков и тех, кто возвращается домой в другую страну транзитом через Беларусь.
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«Рассчитываем на самосознание». Минздрав - о том, как будет работать требование о домашнем карантине
Главный санитарный врач страны Наталья Жукова рассказала, как будет работать требование правительства об обязательном 14-дневном карантине приезжающих из стран,...
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