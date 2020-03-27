«Рассчитываем на самосознание». Минздрав - о том, как будет работать требование о домашнем карантине

Источник материала: Tut.by

Главный санитарный врач страны Наталья Жукова рассказала, как будет работать требование правительства об обязательном 14-дневном карантине приезжающих из стран, где зафиксированы случаи коронавируса.



Фото: пресс-служба Минздрава

— Постановление Совмина по режиму самоизоляции направлено на то, чтобы наши граждане использовали предоставленную возможность и минимизировали свои контакты. В настоящее время мы рассчитываем, что уровня самосознания, уровня знаний о ситуации в мире, достаточно для того, чтобы каждый гражданин ответственно подошел к своему здоровью и здоровью своих близких, — сказала Наталья Жукова.

По словам главного санитарного врача, меры административного воздействия либо привлечение силовых структур, чтобы заставить соблюдать правила домашнего карантина, пока не рассматриваются.

— Исключение — те, кто прибыл из эпидемиологически неблагополучных стран. Здесь мы работаем с органами внутренних дел, контролируем самоизоляцию, — рассказала Наталья Жукова.

По ее словам, те, кто пересекают границу сегодня, не подлежат обязательному контролю на наличие коронавируса. Самое главное, независимо от результата, чтобы человек в обязательном порядке 14 дней находился в режиме самоизоляции. Если появляются симптомы, пациент обязан вызвать врача. В этом случае у него возьмут мазок на коронавирус.

Напомним, с 27 марта, по постановлению Совета министров , все люди, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня приезда:

должны находиться в самоизоляции в домашних условиях;

не подлежат последующему пропуску через границу Беларуси (до истечения срока самоизоляции).

Исключение сделано для нескольких категорий граждан, в том числе для дипломатов, дальнобойщиков и тех, кто возвращается домой в другую страну транзитом через Беларусь.