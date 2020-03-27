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У Лещенко нашли коронавирус, но он успел встретиться со многими звездами. Кто под угрозой?

27.03.2020 15:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Врачи подтвердили, что у Льва Лещенко есть коронавирус. Вместе с женой их госпитализировали несколько дней назад. Сейчас состояние певца стабильно, но проблема не столько в нем одном. До того, как Лещенко положили в больницу, он успел пообщаться со многими звездами российского шоу-бизнеса. Если они заразятся, то сляжет весь местный бомонд! TUT.BY предположил, кто сейчас находится под угрозой.


Лев Лещенко. Фото: wikipedia.org

Итальянские каникулы и работа в Америке

Первого февраля у певца был день рождения — ему исполнилось 78 лет. Провести это время Лещенко решил в Италии вместе со своей женой, аргументировав, что им редко удается остаться наедине. Уехала звездная пара на неделю.

Сейчас эксперты уже предполагают, что коронавирус «попал» в Италию задолго до того, как его зафиксировали официально. Многие люди еще два месяца назад болели ОРВИ и чувствовали соответствующие симптомы. Тем не менее, тогда все обошлось (эпидемия начала набирать обороты в марте).

После отпуска в Италии певец улетел на гастроли по США и Канаде. Вероятнее всего, Лещенко привез вирус оттуда — 12 марта он вернулся с гастролей. На обратной дороге певец делал пересадку в Марселе (Франция). Уже тогда мужчина чувствовал некоторое недомогание.

Причем тут остальные звезды

Сразу по приезде из Америки, Лев Лещенко пошел на вечеринку в честь дня рождения Аллы Крутой — сестры композитора Игоря Крутого. Он сам тоже там присутствовал.

На торжество пригласили и многих известных звезд. Среди них были телеведущая Лера Кудрявцева, певицы Наталья Королева и Ирина Аллегрова, певцы Николай Басков, Олег Газманов и Димаш Кудайбергенов, артист балета Николай Цискаридзе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подружки — это наше все!!!

A post shared by Alla (@allakrutaya) on Mar 15, 2020 at 9:11am PDT

Более того — на праздник приезжал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уже подтвердил это журналистам, но заверил, что Лещенко не видел. Впрочем, для заражения этого и не нужно: ученые доказали, что вирус довольно долго живет на поверхностях, если их не дезинфицируют.

Это еще не все. Буквально за пару дней до своей госпитализации Лев Лещенко приходил на съемки передачи «Привет, Андрей!», которую ведет Андрей Малахов. Программа вышла в эфир 21 марта.


Скриншот YouTube-канала Россия 1

Выходит, что всех присутствующих там певец мог «наградить» коронавирусом. А среди них было немало знаменитостей, в том числе в весьма солидном возрасте. Например, певец Аркадий Укупник, телеведущая Ангелина Вовк, юморист Геннадий Хазанов, брат Валентины Толкуновой — Сергей — с супругой Валерией.

Ближе всего к Лещенко сидели Ангелина Вовк и Андрей Малахов.


Скриншот YouTube-канала Россия 1

Кроме этого, во время эфира можно заметить, что Лещенко время от времени покашливает в микрофон. Тем не менее, передача «Привет, Андрей!» пока не приостановлена: Малахов готовится к новым эфирам и постит это у себя в сториз.

 
 
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