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Волонтеры доставляют продукты на дом горецким пенсионерам – Фото

27.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Пожилые люди в группе риска по коронавирусу, поэтому медики рекомендуют им как можно реже выходить из дома. Посещать магазины и аптеки пенсионерам теперь не обязательно. Об этом за них позаботятся работники социального обслуживания населения и волонтеры.

 

Волонтеры доставляют продукты на дом горецким пенсионерам – Фото

 

Теперь бесплатную доставку продуктов, лекарств можно заказать по телефону, позвонив на горячую линию по номеру 3-49-72 в районный центр социального обслуживания населения, которая работает без выходных. К доброму делу присоединилась и почта: по заявке можно получить пенсию, оплатить коммунальные услуги, отправку писем или подписку на газеты.

 

Волонтеры доставляют продукты на дом горецким пенсионерам – Фото

 

Волонтеры доставляют продукты на дом горецким пенсионерам – Фото

 

На днях помощь понадобилась Анне Мироновне Искровой, проживающей на проспекте Интернациональном. По заказу пенсионерки купил и доставил необходимые продукты волонтер Горецкой районной организации Белорусского Общества Красного Креста Владислав Калинкович. Он студент факультета биотехнологий и аквакультуры БГСХА, член клуба «Чуткие сердца».

 

Волонтеры доставляют продукты на дом горецким пенсионерам – Фото

 

Владислав вместе с набором продуктов передал Анне Мироновне лист заказа с чеком, памятки о мерах предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Женщина поблагодарила за помощь, пообещала прочесть все советы и соблюдать их.

 

Волонтеры доставляют продукты на дом горецким пенсионерам – Фото

 

Волонтеры доставляют продукты на дом горецким пенсионерам – Фото

 

Всего у нас пять волонтеров, все они имеют удостоверения, бейджи, обеспечены минимальными наборами для соблюдения противоэпидемической безопасности: маски, бахилы, перчатки, средства дезинфекции и антибактериальные салфетки, — рассказывает председатель Горецкой районной организации Белорусского Общества Красного Креста Татьяна Боровикова.

 

Волонтеры доставляют продукты на дом горецким пенсионерам – Фото

 

Волонтеры доставляют продукты на дом горецким пенсионерам – Фото

 

Приемом заявок и координацией оказания помощи занимается Горецкий РЦСОН. Как сообщила директор учреждения Елена Табанюхова, в районе 4395 одиноко проживающих и 710 одиноких пенсионеров. Совместно с волонтерами Белоруского Общества Красного Креста и районным комитетом БРСМ сотрудники РЦСОН готовы оказать им помощь по доставке всего необходимого. Кроме того, работники центра и волонтеры ежедневно обзванивают эти категории ветеранов, предлагая им свои услуги.

 

Волонтеры доставляют продукты на дом горецким пенсионерам – Фото
Фото предоставлено БРСМ

Ольга Киммель

Фото Михаила Левцова

 


 
 
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  Пожилые люди в группе риска по коронавирусу, поэтому медики рекомендуют им как можно реже выходить из дома. Посещать магазины и аптеки пенсионерам теперь не...
 
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