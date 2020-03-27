Виктор Лискович: «Каждое обращение нужно разбирать детально, без формализма»

Источник материала: Вороновская газета





Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович посетил Зельвенский район. В рамках рабочей поездки он провел прямую телефонную линию с жителями района, принял участие в заседании райисполкома, где обсуждался вопрос безопасности в системе образования, а также ознакомился с работой школ и социальных учреждений райцентра.





Вопросы, с которыми жители Зельвенщины, обратились на прямую линию к сенатору, касались преимущественно сферы здравоохранения. Пожилых людей волновало, как на Гродненщине обстоят дела с распространением коронавируса и стоит ли паниковать тем, кто в группе риска. Напомним, медики советуют людям в возрасте, особенно тем, у кого есть тяжелые хронические заболевания, по возможности оставаться дома и избегать массового скопления людей. Однако чересчур тревожиться не стоит. В регионе налажена работа соцслужб и волонтеров, которые готовы помочь с доставкой на дом продуктов, лекарств и других предметов первой необходимости. Информация о том, как можно получить такую помощь, размещается в районных СМИ, адресно распространяется через соцработников.





Одна из жительниц райцентра спросила, что делать, если нужное лекарство не отпускается без рецепта врача, а чтобы его получить, необходим осмотр. Женщине объяснили, что торопиться в поликлинику не нужно. Врач выедет на дом по звонку, осмотрит и при необходимости выпишет рецепт на лекарство, с которым волонтер может отправиться в аптеку.





Прозвучал также вопрос, будут ли работать школьные лагеря во время весенних каникул в призме нынешней эпидситуации. В Зельвенском районе, как и во всей стране, отменять работу школьных лагерей не будут. Учреждения образования продолжают готовиться к тому, чтобы организовать оздоровление и досуг детей во время каникул. В школьные лагеря Зельвенского района планируют принять порядка 130 детей. Кроме того, работать с ребятами будут в виртуальном формате, проводя игры, конкурсы, творческие проекты в соцсетях и на других интернет-платформах.

У сенатора интересовались, планируется ли в ближайшее время открытие в Зельве каких-либо досуговых объектов для молодежи. Создание развитой социальной инфраструктуры – одна из приоритетных задач в программе развития райцентров. В Зельве также появляются новые объекты. К примеру, год назад здесь был открыт кинозал на базе Зельвенского районного центра культуры и народного творчества. Молодежь и школьники, к слову, самые частые его посетители.





– В работе с обращениями граждан позиция Совета Республики сегодня однозначна: формализм в рассмотрении вопросов заявителей недопустим, – подчеркнул Виктор Лискович. – Большинство вопросов, как показывает практика, можно решить на местах. Мы открыты для того, чтобы принимать, выслушивать людей, и готовы сделать все, чтобы каждое обращение было детально разобрано. А за исполнением поручений, которые даются в процессе работы с обращениями граждан, налажен строгий контроль.

Анна РАДЮК

Фото: Вадим ГОЛОТИК