Об экономике, строительстве, коронавирусе и поддержке людей — о чем говорил Александр Лукашенко на «Белгипсе»

Источник материала: Вороновская газета





Предприятие было основано в послевоенное время — в 1948 году.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил ОАО «Белгипс», передает корреспондент БЕЛТА .





«Надо уходить от избыточного нормирования и переходить к европейским стандартам»

Еще не переступив порог предприятия, глава государства напомнил, что поручал пересмотреть нормативно-правовую базу в строительстве еще 10-12 лет назад в плане отказа от излишнего и избыточного нормирования и перехода к европейским стандартам. «У нас вместо легких конструкций — балки, железобетон. Пустотой занимались, тратили огромные деньги», — отметил белорусский лидер.





Александр Лукашенко считает, что уже после выборов следует серьезно вернуться к этому вопросу. «Надо раскрепостить там, где нужно», — подчеркнул Президент.

На предприятии главе государства доложили о выполнении его поручений по развитию производства строительных материалов в Беларуси и реализации инвестиционных проектов в этой сфере. Президент ознакомился с результатами работы завода, особенностями производства строительных материалов из гипса. Во время посещения Александра Лукашенко заинтересовал процесс машинного нанесения гипсовой штукатурки, и он сам попробовал в деле специальное правило для выравнивания штукатурки. Подробнее





«Переработка отходов — это перспектива»

На «Белгипсе» производят строительные материалы, но внимание уделяют и другим отраслям, например, переработке отходов. Как рассказали Президенту, предприятие скоро арендует Пуховичскую картонную фабрику для переработки тетрапака. По расчетам специалистов, в год в составе твердых коммунальных отходов образуется 9-13 тыс. т упаковки из этого материала. Половину из этого объема планируют перерабатывать в Пуховичах.





«Переработка отходов — это наша перспектива», — отметил инициативу Президент. Читать далее

«Психоз из-за коронавируса остановил экономику практически всего мира»

Ознакомившись с технологическими процессами на предприятии, Александр Лукашенко встретился с работниками завода. И сразу же пояснил цель своего визита: «Я приехал не потому, что вы работаете на хорошем предприятии. Это не главное. Хотелось посмотреть, как сделали то, о чем мы договаривались в 2014 году. Молодцы, сделали хорошее предприятие. Самое главное, что продукция, которую вы производите, пользуется спросом на рынке. Хорошо, что вы привносите новое в нашу строительную отрасль. Хорошо, что на внутреннем рынке вы активно работаете и, конкурируя, замещаете импорт».





Глава государства заметил, что мировая экономика резко пошла на спад. По его мнению, всему виной психоз из-за коронавируса. «Мы этим психозом сегодня остановили экономику практически всего мира. Даже Российская Федерация, которая похожа на нас, начала сворачивать свои производства», — констатировал Президент.





Он подчеркнул, что в Беларуси «без шума и пыли» принимаются необходимые меры по профилактике и предотвращению распространения коронавируса COVID-2019. «Когда мы увидели, что это завозной коронавирус, надо было реагировать. Тогда мною было принято решение (правительство вчера формализовало): на границе ничего не закрывая. А зачем закрывать? Украина границу закрыла, Польша, балтийские государства закрыли, а потом и братья-россияне тоже закрыли эту границу. Хорошо, закрывайтесь, но жизнь то идет, ее не остановишь», — сказал Александр Лукашенко. Подробнее

«У меня часто спрашивают — поедете на парад в Москву? Конечно»

Работники предприятия поинтересовались у главы государства, не затеряется ли в негативном информационном потоке тема празднования юбилея Великой Победы. «Нет, не затеряется», — заверил Президент. По его словам, подготовка в стране продолжается и никакие запланированные мероприятия не отменяются.





Наряду с этим Александр Лукашенко затронул тему поездки на парад, который намечен в Москве на Красной площади: «У меня часто спрашивают — а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет. Ясно, что из Украины никто не поедет». Читать далее

Заводчане рассказали главе государства и о проблемах, которые возникают с проездом на работу и обратно по участку дороги от МКАД до деревни Новый Двор: она узкая, там высокая аварийность. По их мнению, есть необходимость расширить ее пропускную способность.





Президент отметил, что поучаствует в решении этого вопроса, но вообще это надо делать совместными усилиями, в том числе и завода «Белгипс».

«Если хоть одна компания выкинет людей, она вряд ли будет существовать в Беларуси»

Покидая предприятие, Александр Лукашенко дал чиновникам важное поручение: предостеречь бизнес от увольнения людей в сложное время. «Особенно частные предприятия, я заметил (вчера информация поступила), начали сворачивать работу, прежде всего строительные фирмы, и, главное, увольнять людей. Передайте частникам, чтобы все услышали: если только хоть одна компания, мелкая или большая, выкинет на улицу людей (в государственных это невозможно, потому что мы это контролируем), она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси», — заявил глава государства.





Президент подчеркнул, что в трудное время людей надо, наоборот, поддерживать и сохранять рабочие места. Он уверен, что у бизнеса есть для этого возможности. Подробнее

«Сейчас он людей выкинет и эти деньги будет тратить на себя, а потом придет и скажет: я же рабочие силы могу восстановить, но дай мне или дешевый кредит, или субсидию из бюджета. Пусть последним поделятся, но людей на улицу не выкидывают», — подытожил Александр Лукашенко.

Когда был основан «Белгипс» и чем он занимается?

Предприятие было основано в послевоенное время — в 1948 году. На сегодня это единственный в Беларуси производитель строительных материалов из гипса.





Сейчас на «Белгипсе» выпускают несколько видов продукции: гипсокартонные листы, сухие строительные смеси, пазогребневые плиты и химические добавки (премиксы).







Кому сейчас принадлежит предприятие?

Ранее завод размещался практически в центре Минска — по улице Козлова. Но несколько лет назад производство решили модернизировать и перенести за кольцевую. В конце весны 2019 года предприятие уже работало в агрогородке Гатово, в августе вышло на производственные мощности. В инвестиционном проекте участвовала российская корпорация «Волма», которая также занимается производством гипса и гипсовых изделий. Соинвестором выступила международная группа компаний, основанная в Германии, «Кнауф Интернациональ ГмбХ».











Эти крупнейшие производители и являются главными акционерами «Белгипса». Российской корпорации принадлежит более 49,99% акций, немецкой — ровно половина. Оставшаяся часть (около 0,0028%) распределена между физическими лицами.







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