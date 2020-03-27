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«Ситуацию, в которой оказался бизнес, в расчет не берут». Кафе в Гродно в два раза подняли арендную плату

27.03.2020 18:28 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владелец гродненского кафе «Рандеву» рассказал TUT.BY, что оказался в достаточно трудной ситуации: из-за коронавируса посетителей стало совсем мало, а еще он недавно получил письмо от арендодателя — УЖРЭП Октябрьского района Гродно, — где было написано, что стоимость аренды помещения, где находится точка общепита, с первого мая будет поднята в два раза. Предприниматель говорит, что при таком раскладе он будет вынужден закрыть кафе и уволить сотрудников.


Фото: caferandevu.by

Директор ООО «РМБСпай» Артур Римша рассказывает, что ресторанный бизнес Гродно в последнее время терпит убытки.

— Наш город был туристическим, мы как-то все выплывали за счет туристов и были «заточены» под них — но сейчас границы закрыты, и к нам, естественно, никто не едет. Не ходят в кафе и гродненцы. Первая причина — это, конечно, коронавирус. А вторая — курсовые колебания, люди стали экономить, — обрисовывает ситуацию Артур.

Он рассказывает, что их кафе «Рандеву», которое находится на улице Гагарина в областном центре, также терпит убытки.

Точка общепита расположена не в центральной части города, это не очень «проходное» место. «Выплывали» за счет торжеств: свадеб и юбилеев.

За последние две недели посещаемость резко упала, а люди, которые собирались в заведении отмечать какие-то торжества, начали отказываться от заказанных столиков и помещения.

— Договор аренды с УЖРЭП Октябрьского района у нас заканчивается первого мая. По закону мы должны уведомить арендодателя, будем продлевать или нет. Мы так и сделали. Однако написали также обращение: мол, просим заключить договор с нами на тех же условиях, что были раньше. А у нас был коэффициент арендной платы, равный одному. В принципе, по закону арендодатель имеет право выставлять его от 0,5 до трех. Но есть также декрет президента № 7 «О развитии предпринимательства», где прописаны меры по стимулированию деловой активности и развитию предпринимательской инициативы. Мы все это описали и еще попросили, чтобы договор был заключен не на три года, а на пять лет. Дело в том, что дом, где мы на первом этаже арендуем помещение, старый. Здесь постоянные проблемы со стояками, и мы решили делать капитальный ремонт. Но, чтобы он нам нормально «отбился» и был экономически выгоден, арендная плата должна быть такой же, как и была.

Фирма направила письмо арендодателю — и получила ответ: с первого мая условия договора меняются. Так, для помещения на первом этаже будет применяться коэффициент 2, а для подвального помещения, которое также сдается в аренду, — 0,75.


— Получается, что мы платили раньше за аренду помещения примерно 1,4 тысячи рублей плюс коммуналку. Сейчас же вся эта плата вырастет до 6 тысяч. С такими суммами бизнес можно закрывать, — говорит Артур. — Мы не понимаем, почему нам так поднимают плату — шесть лет мы исправно платили по всем счетам. Разве что в декабре прошлого года у нас вышла не очень приятная ситуация с арендодателем: они не вовремя подали данные по электричеству в «Гродноэнерго» — и нам выставили просто космическую сумму за электроэнергию — 1200 рублей. Мы предоставляли вовремя помещение для того, чтобы работник УЖРЭП снял показания, но в итоге оказались виноваты. Перерасчет нам делать никто не захотел, мы писали обращения, ходили на прием к директору предприятия, но как-то решить ситуацию не смогли. Сейчас мы собираемся отправлять документы в суд, чтобы доказать свою правоту. Но этот конфликт же не может говорить арендодателю, что мы безответственные наниматели — и нам надо так поднимать арендную плату?

Получить оперативный комментарий в УЖРЭП Октябрьского района Гродно TUT.BY не смог. Однако позиция предприятия четко изложена в письме в адрес ООО «РМБСпай»: там говорится, что применять новые коэффициенты возможно «в целях единообразного экономического подхода к применению коэффициентов при сдаче в аренду государственного имущества, с учетом коммерческой выгоды и места расположения сдаваемых в аренду объектов, аналогии применения коэффициентов по схожим помещениям».

— Да, все по закону, но почему-то ситуацию, в которой сейчас оказался малый бизнес, никто в расчет не берет, — вздыхает Артур.

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Теги: Гродно
 
 
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Владелец гродненского кафе «Рандеву» говорит, что при таком раскладе он будет вынужден закрыть кафе и уволить сотрудников.
 
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