МВФ: глобальная экономика оказалась в рецессии

ТАСС . По её словам, рецессия похожа на ту, что была в 2008-2009 годах, или даже хуже, сообщает





Георгиева полагает, что сроки восстановления зависят от того, как быстро и успешно удастся остановить на планете распространение коронавирусной инфекции COVID-19, а также предотвратить проблемы с ликвидностью.





Директор-распорядитель МВФ призвала обратить более пристальное внимание на страны, имеющие большие долги. Иначе будет поздно, если это станет очень серьёзной проблемой. Речь идёт о помощи богатых стран бедным. К этому уже готовы Великобритания, Япония и Китай. Тем временем в МВФ поступают многочисленные заявки о выделении чрезвычайного финансирования в связи с ситуацией с коронавирусом.





Кристалина Георгиева посоветовала властям стран мира более решительно принимать экономические меры, чтобы снизить негативные последствия пандемии.