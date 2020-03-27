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МВФ: глобальная экономика оказалась в рецессии

28.03.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глобальная экономика оказалась в рецессии. Такое заявление 27 марта сделала Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда.

По её словам, рецессия похожа на ту, что была в 2008-2009 годах, или даже хуже, сообщает ТАСС.

Георгиева полагает, что сроки восстановления зависят от того, как быстро и успешно удастся остановить на планете распространение коронавирусной инфекции COVID-19, а также предотвратить проблемы с ликвидностью.

Директор-распорядитель МВФ призвала обратить более пристальное внимание на страны, имеющие большие долги. Иначе будет поздно, если это станет очень серьёзной проблемой. Речь идёт о помощи богатых стран бедным. К этому уже готовы Великобритания, Япония и Китай. Тем временем в МВФ поступают многочисленные заявки о выделении чрезвычайного финансирования в связи с ситуацией с коронавирусом.

Кристалина Георгиева посоветовала властям стран мира более решительно принимать экономические меры, чтобы снизить негативные последствия пандемии.
 
 
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Глобальная экономика оказалась в рецессии. Такое заявление 27 марта сделала Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда.
 
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