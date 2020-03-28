Бельгия отказала в лечении больных Covid-19 из Италии и Нидерландов









Об этом со ссылкой на офис Федерального премьер-министра страны Софи Вильмес сообщает бельгийское издание VRT.





«Пока Бельгия отклонила запросы от Нидерландов и Италии по лечению части пациентов с Covid-19. Как подтвердили в офисе премьер-министра, пока эпидемия в стране не достигла пика, национальные больницы будут зарезервированы для людей, проживающих в Бельгии. Будет сложно объяснить, почему им не хватило коек, если были приняты запросы из-за рубежа», - говорится в сообщении.





Сейчас показатели заболеваемости в Бельгии стремительно растут, два дня подряд количество новых инфицированных превышает 1000 человек. В то же время, в правительстве допускают, что когда Бельгия пройдет пик эпидемии, в будущем она сможет принять на лечение пациентов из соседних стран ЕС.





В публикации отмечается, что из-за масштаба пандемии ряд европейских стран проявили солидарность и приняли на лечение больных коронавирусом. В частности, Германия приняла определенное количество пациентов из Италии и предложила помощь Франции, которой сейчас помогают таким образом Люксембург и Швейцария.





По данным Worldmeters, в мире заражено коронавирусом 552 943 человека, из них 128 706 выздоровели и 25 045 умерли.