С 30 марта в Беларуси заработает «Добрый телефон» для одиноких пожилых людей

сообщает сайт minsknovosti.by. Так, начиная с 30 марта пожилые жители Беларуси могут звонить по номер 201 на линию «Доброго телефона» и разговаривать на любые темы с волонтерами, специально обученными для этого психологами Красного Креста. Если пожилым людям понадобится какая-то конкретная информация, то волонтеры перенаправят их в компетентные органы,сайт minsknovosti.by.









Сообщается, что с мобильного телефона звонки на «Добрый телефон» будут бесплатными.





Все, кто желает присоединиться к доброму делу и волонтерам, могут позвонить по телефонам: +375 17 395-80-09, +375 17 395-50-15.



