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С 30 марта в Беларуси заработает «Добрый телефон» для одиноких пожилых людей
28.03.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Такая инициатива организуется Белорусским Обществом Красного Креста для того, чтобы помочь скрасить одиночество пожилым людям, которые из-за сложившейся ситуации с коронавирусом, вынуждены оставаться дома для своей же безопасности.
Так, начиная с 30 марта пожилые жители Беларуси могут звонить по номер 201 на линию «Доброго телефона» и разговаривать на любые темы с волонтерами, специально обученными для этого психологами Красного Креста. Если пожилым людям понадобится какая-то конкретная информация, то волонтеры перенаправят их в компетентные органы,
Сообщается, что с мобильного телефона звонки на «Добрый телефон» будут бесплатными.
Все, кто желает присоединиться к доброму делу и волонтерам, могут позвонить по телефонам: +375 17 395-80-09, +375 17 395-50-15.
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Такая инициатива организуется Белорусским Обществом Красного Креста для того, чтобы помочь скрасить одиночество пожилым людям, которые из-за сложившейся...
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