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США выделят Беларуси $1,3 млн для борьбы с коронавирусом

28.03.2020 11:01 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

США выделят Беларуси ,3 млн для борьбы с коронавирусом

Государственный департамент США окажет Беларуси помощь в размере $1,3 млн для борьбы с распространением COVID-19, сообщается на официальном сайте ведомства.

Средства будут затрачены на диагностику коронавирусной инфекции, подготовку лабораторий, поддержку технических экспертов и другие мероприятия. 

Для борьбы с COVID-19 Государственный департамент и Агентство США по международному развитию выделили средства десяткам стран мира. Общая сумма составляет $274. ВОЗ и ЮНИСЕФ предоставлено $23,4 млн.

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Государственный департамент США окажет Беларуси помощь в размере $1,3 млн для борьбы с распространением COVID-19, сообщается на официальном сайте ведомства. Средства...
 
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