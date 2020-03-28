США выделят Беларуси $1,3 млн для борьбы с коронавирусом

Источник материала: ОНТ

Государственный департамент США окажет Беларуси помощь в размере $1,3 млн для борьбы с распространением COVID-19, сообщается на официальном сайте ведомства.

Средства будут затрачены на диагностику коронавирусной инфекции, подготовку лабораторий, поддержку технических экспертов и другие мероприятия.

Для борьбы с COVID-19 Государственный департамент и Агентство США по международному развитию выделили средства десяткам стран мира. Общая сумма составляет $274. ВОЗ и ЮНИСЕФ предоставлено $23,4 млн.

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