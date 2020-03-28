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США выделят Беларуси $1,3 млн для борьбы с коронавирусом
28.03.2020 11:01 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Государственный департамент США окажет Беларуси помощь в размере $1,3 млн для борьбы с распространением COVID-19,
Средства будут затрачены на диагностику коронавирусной инфекции, подготовку лабораторий, поддержку технических экспертов и другие мероприятия.
Для борьбы с COVID-19 Государственный департамент и Агентство США по международному развитию выделили средства десяткам стран мира. Общая сумма составляет $274. ВОЗ и ЮНИСЕФ предоставлено $23,4 млн.
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Государственный департамент США окажет Беларуси помощь в размере $1,3 млн для борьбы с распространением COVID-19, сообщается на официальном сайте ведомства. Средства...
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