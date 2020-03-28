Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (23-29 марта 2020 года)

Строительство

В Чижовке за 10 месяцев построят дом для нуждающихся . А в Копище продолжает строить дом «СИ-трейдинг» (цена «квадрата» в рублях выросла, в долларах — упала).

Проект жилой квартал возле «Экспобела» от «МАПИДа» вынесли на общественное обсуждение . Но на презентацию проекта почти никто не пришел. Кстати, МАПИД выставил на аукцион очередную партию квартир в домах в английском стиле.

Белорусы раскупили первые «умные» квартиры от застройщика. Их построили и укомплектовали в загородном квартале «Пирс». Проект реализован «А-100 Девелопмент» совместно с Яндексом. Появятся ли снова в продаже «умные» квартиры и что включает в себя новый формат — Realt.by рассказали представители застройщика.

Узнали , как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев».

Столичные застройщики стали «замораживать» цены на квартиры в рублях.

Деньги

Банки продолжают поднимать проценты по кредитам на недвижимость. Теперб ставку повысил Белинвестбанк.

Зарубежная недвижимость

Европейские рынки недвижимости пока спокойно переживают пандемию. Но эксперты не исключают, что скоро цены начнут падать.

Инвестиции

Депутаты Мингорсовета внесли изменения в Инвестиционную программу Минска на 2020 год. Добавили школу и детсад в «Минск-Мире», паркинг для многодетных в Лошице и 18 домов в Смолевичах.

Минэкономики сообщает , что инвесторы могут получить льготы на строительство гостиниц.

Коммерческая недвижимость

Коронавирус вынуждает арендаторов съезжать из офисов, а ТЦ не выживут без лояльных покупателей — Colliers International представила годовой отчет . Еще немного о будущем минских ТРЦ можно почитать здесь.

Госкомимущество рассматривает возможность предоставления отсрочки по уплате арендной платы, а также установления моратория на увеличение базовой арендной величины на время пандемии и кризиса.

Стоимость коммерческих помещений в Лошице-6 «отвязали» от доллара . А на Дзержинского в коммерческих помещениях «квадрат» от $1300.

Ставка аренды растет, а посещаемость падает. Юристы рассказывают бизнесу, что делать в такой ситуации . Есть советы и для владельцев коммерческой недвижимости - 3 способа управления стоимостью аренды в кризис .

На торги выставлены площадки на пляжах, в парках и знаменитом здании кафе в Минске.

Появилась видеопрезентация будущего национального стадиона, который в Минске построят китайцы.

Мингорисполком предоставил компании «Гулливер» новый земельный участок под одноименным недостроенным торговым центром на пересечении улицы Притыцкого и проспекта Пушкина, чтобы еще раз попробовать продать один из самых известных долгостроев в городе. Однако теперь продажа стала выгодной и для Мингорисполкома .

Риэлтерский бизнес

Директор АН «Мариэлт» Мария Широчина недавно открыла свое агентство недвижимости в Москве. При этом первое время она, помимо управления, ведет в Москве сделки и работает с клиентами в качестве риэлтера. Мария говорит, следующая вершина — своя компания в Майями. Однако сейчас по понятным причинам Мария временно вернулась в Минск, и мы смогли с ней пообщаться и все разузнать. Как открыть свой бизнес в Москве и что сделать, чтобы заработать во время пандемии, — читайте в статье.

Жилье и инфраструктура

На площадке «БелЮрОбеспечение» прошли торги по продаже двух квартир в Минске, начальная цена которых была очень привлекательной из-за роста курса валют и составляла всего 35 и 38 тысяч долларов соответственно.