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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (23-29 марта 2020 года)
28.03.2020 11:04 — Новости о Коронавирусе | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Минувшая неделя изобиловала негативными событиями, которые не могли обойти стороной столичный рынок жилья. Резко выросло число желающих продать квартиру в Минске, но пока новоиспеченные продавцы придерживаются сложившегося уровня цен.
Кризис
Министерство архитектуры и строительства
Застройка Минска
Президент в очередной раз
Игра
Аномально теплая зима заставила многих игроков в гольф задуматься о форсировании подготовки к сезону. Большая и ответственная работа предстоит тем, кто отвечает за идеальные газоны на гольф-полях, прежде чем игроки выйдут на стартовую площадку впервые в сезоне. И если вы думаете, что вся подготовка состоит только в стрижке травы, мы вам покажем: это совсем не так. Как готовят идеальное поле в Гольф-клубе Минск, читайте
Строительство
В Чижовке за 10 месяцев
Проект жилой квартал возле «Экспобела» от «МАПИДа»
Белорусы раскупили первые «умные» квартиры от застройщика. Их построили и укомплектовали в загородном квартале «Пирс». Проект реализован «А-100 Девелопмент» совместно с Яндексом. Появятся ли снова в продаже «умные» квартиры и что включает в себя новый формат — Realt.by
Столичные застройщики
Деньги
Банки продолжают поднимать проценты по кредитам на недвижимость. Теперб
Зарубежная недвижимость
Европейские рынки недвижимости пока спокойно переживают пандемию. Но эксперты не исключают, что скоро
Инвестиции
Депутаты Мингорсовета
Минэкономики
Коммерческая недвижимость
Коронавирус вынуждает арендаторов съезжать из офисов, а ТЦ не выживут без лояльных покупателей — Colliers International
Госкомимущество
Стоимость коммерческих помещений в Лошице-6
Ставка аренды растет, а посещаемость падает. Юристы рассказывают бизнесу,
Мингорисполком предоставил компании «Гулливер» новый земельный участок под одноименным недостроенным торговым центром на пересечении улицы Притыцкого и проспекта Пушкина, чтобы еще раз попробовать продать один из самых известных долгостроев в городе. Однако теперь продажа
Риэлтерский бизнес
Директор АН «Мариэлт» Мария Широчина недавно открыла свое агентство недвижимости в Москве. При этом первое время она, помимо управления, ведет в Москве сделки и работает с клиентами в качестве риэлтера. Мария говорит, следующая вершина — своя компания в Майями. Однако сейчас по понятным причинам Мария временно вернулась в Минск, и мы смогли с ней пообщаться и все разузнать. Как открыть свой бизнес в Москве и что сделать, чтобы заработать во время пандемии, —
Жилье и инфраструктура
На площадке «БелЮрОбеспечение»
Дом по адресу Красноармейская, 13 — первая элитная «пост-сталинка» Минска. В малоэтажке 1962 года строительства сквозные подъезды, трехметровые потолки и собственный парк. Фасад здания украшают сразу две мемориальные доски знаменитых жильцов — Петра Машерова и Федора Сурганова. Здесь же, на четвертом этаже малоэтажки, жила семья Председателя государственного комитета профессионально-технического образования БССР Льва Максимова. Наследники
Аренда
Минский рынок аренды жилья лихорадит. Из-за роста курса доллара собственникам приходится снижать арендную плату на 20−30 долларов, а в рублях
ЖКХ
Заводской район Минска
Горячую воду в 2020-м в Минске
Редакция Realt.by
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Кризис в экономике продолжается, застройщики ищут способы продать квартиры, а кто-то ищет в это неспокойное время новые возможности для бизнеса. Все самое...
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