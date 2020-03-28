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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (23-29 марта 2020 года)

28.03.2020 11:04 — Новости о Коронавирусе | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Минувшая неделя изобиловала негативными событиями, которые не могли обойти стороной столичный рынок жилья. Резко выросло число желающих продать квартиру в Минске, но пока новоиспеченные продавцы придерживаются сложившегося уровня цен. Индекс цен на квартиры в Минске вырос за неделю на 0,1% и составил 1477 $/м2. В отличие от продавцов на «вторичке» застройщики начинают предпринимать более решительные действия. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,7% и составила 1334 $/м2. Это первый случай снижения цен на первичном рынке за 12 недель.

Кризис

Министерство архитектуры и строительства проводит опрос строительных организаций, чтобы выяснить, с какими проблемами они столкнулись, и выработать меры по их поддержке.

Застройка Минска

Президент в очередной раз заявил о том, что в Минске строить много жилья не надо: «Ибо мы повторим печальный опыт Москвы».

Игра

Аномально теплая зима заставила многих игроков в гольф задуматься о форсировании подготовки к сезону. Большая и ответственная работа предстоит тем, кто отвечает за идеальные газоны на гольф-полях, прежде чем игроки выйдут на стартовую площадку впервые в сезоне. И если вы думаете, что вся подготовка состоит только в стрижке травы, мы вам покажем: это совсем не так. Как готовят идеальное поле в Гольф-клубе Минск, читайте в нашем материале.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (23-29 марта 2020 года)

Строительство

В Чижовке за 10 месяцев построят дом для нуждающихся. А в Копище продолжает строить дом «СИ-трейдинг» (цена «квадрата» в рублях выросла, в долларах — упала).

Проект жилой квартал возле «Экспобела» от «МАПИДа» вынесли на общественное обсуждение. Но на презентацию проекта почти никто не пришел. Кстати, МАПИД выставил на аукцион очередную партию квартир в домах в английском стиле.

Белорусы раскупили первые «умные» квартиры от застройщика. Их построили и укомплектовали в загородном квартале «Пирс». Проект реализован «А-100 Девелопмент» совместно с Яндексом. Появятся ли снова в продаже «умные» квартиры и что включает в себя новый формат — Realt.by рассказали представители застройщика.

Узнали, как живут в минском ЖК «Vogue» после того, как он оказался в строящемся ЖК «Парк Челюскинцев».

Столичные застройщики стали «замораживать» цены на квартиры в рублях.

Деньги

Банки продолжают поднимать проценты по кредитам на недвижимость. Теперб ставку повысил Белинвестбанк.

Зарубежная недвижимость

Европейские рынки недвижимости пока спокойно переживают пандемию. Но эксперты не исключают, что скоро цены начнут падать.

Инвестиции

Депутаты Мингорсовета внесли изменения в Инвестиционную программу Минска на 2020 год. Добавили школу и детсад в «Минск-Мире», паркинг для многодетных в Лошице и 18 домов в Смолевичах.

Минэкономики сообщает, что инвесторы могут получить льготы на строительство гостиниц.

Коммерческая недвижимость

Коронавирус вынуждает арендаторов съезжать из офисов, а ТЦ не выживут без лояльных покупателей — Colliers International представила годовой отчет. Еще немного о будущем минских ТРЦ можно почитать здесь.

Госкомимущество рассматривает возможность предоставления отсрочки по уплате арендной платы, а также установления моратория на увеличение базовой арендной величины на время пандемии и кризиса.

Стоимость коммерческих помещений в Лошице-6 «отвязали» от доллара. А на Дзержинского в коммерческих помещениях «квадрат» от $1300.

Ставка аренды растет, а посещаемость падает. Юристы рассказывают бизнесу, что делать в такой ситуации. Есть советы и для владельцев коммерческой недвижимости - 3 способа управления стоимостью аренды в кризис.

На торги выставлены площадки на пляжах, в парках и знаменитом здании кафе в Минске.

Появилась видеопрезентация будущего национального стадиона, который в Минске построят китайцы.

Мингорисполком предоставил компании «Гулливер» новый земельный участок под одноименным недостроенным торговым центром на пересечении улицы Притыцкого и проспекта Пушкина, чтобы еще раз попробовать продать один из самых известных долгостроев в городе. Однако теперь продажа стала выгодной и для Мингорисполкома.

Риэлтерский бизнес

Директор АН «Мариэлт» Мария Широчина недавно открыла свое агентство недвижимости в Москве. При этом первое время она, помимо управления, ведет в Москве сделки и работает с клиентами в качестве риэлтера. Мария говорит, следующая вершина — своя компания в Майями. Однако сейчас по понятным причинам Мария временно вернулась в Минск, и мы смогли с ней пообщаться и все разузнать. Как открыть свой бизнес в Москве и что сделать, чтобы заработать во время пандемии, — читайте в статье.

Жилье и инфраструктура

На площадке «БелЮрОбеспечение» прошли торги по продаже двух квартир в Минске, начальная цена которых была очень привлекательной из-за роста курса валют и составляла всего 35 и 38 тысяч долларов соответственно.

Дом по адресу Красноармейская, 13 — первая элитная «пост-сталинка» Минска. В малоэтажке 1962 года строительства сквозные подъезды, трехметровые потолки и собственный парк. Фасад здания украшают сразу две мемориальные доски знаменитых жильцов — Петра Машерова и Федора Сурганова. Здесь же, на четвертом этаже малоэтажки, жила семья Председателя государственного комитета профессионально-технического образования БССР Льва Максимова. Наследники рассказали Realt.by о жизни номенклатурного дома и показали квартиру, аналогов которой в Минске не найти.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (23-29 марта 2020 года)

Аренда

Минский рынок аренды жилья лихорадит. Из-за роста курса доллара собственникам приходится снижать арендную плату на 20−30 долларов, а в рублях торг доходит до 30%.

ЖКХ

Заводской район Минска начал дезинфицировать подъезды.

Горячую воду в 2020-м в Минске начнут отключать с 11 мая. График еще разрабатывается.

Редакция Realt.by

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Кризис в экономике продолжается, застройщики ищут способы продать квартиры, а кто-то ищет в это неспокойное время новые возможности для бизнеса. Все самое...
 
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