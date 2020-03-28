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Ночью соседи Беларуси перейдут на летнее время. А мы - нет
28.03.2020 13:59 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ночь с 28 на 29 марта наши соседи — страны Евросоюза и Украина — переходят на летнее время.
С 29 марта у нас будет одинаковое время не только с Россией, но и с Украиной, Литвой и Латвией. А вот с Польшей и Германией будет отличаться на один час.
Ранее из-за этого Белорусская железная дорога каждый год корректировала расписание международных поездов, а «Минсктранс» — международных автобусов, но в нынешнем году из-за коронавируса наземное сообщение со странами-соседками закрыто.
На переход на летнее и зимнее время можно смотреть с разных точек зрения. TUT.BY уже
С другой стороны, перевод часов экономит часть потребляемой электроэнергии. Правда, материальная выгода незначительная. На переводе стрелок весной мы экономили 0,05% от годового электропотребления страны, осенью — 0,02%. В общем это около 28 миллионов кВт∙ч, совсем небольшая цифра в масштабах Беларуси, которая ежегодно потребляет 39 миллиардов кВт∙ч. Энергетики уверены: гораздо больше можно сэкономить за счет энергоэффективных электроприборов и оборудования.
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Ранее из-за этого Белорусская железная дорога каждый год корректировала расписание международных поездов, а «Минсктранс» - международных автобусов, но в нынешнем...
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