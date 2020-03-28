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Китайский медик рассказал, что обязательно нужно делать кроме мытья рук для защиты от коронавируса

28.03.2020 15:56 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Китайский медик рассказал, что обязательно нужно делать кроме мытья рук для защиты от коронавируса

Фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского медицинского университета Ван Хайин в интервью изданию «Хуаньцю шибао» рассказал, что для защиты от коронавирусной инфекции недостаточно мыть руки и носить маски.

Хайин подчеркнул: нос является «воротами» дыхательных путей. В его полости легко может скапливаться пыль, грязь и различные вирусы. Чтобы этого избежать, фармацевт рекомендует промывать нос один раз в день сразу же после возвращения домой. Для этого подойдет кипяченая вода, температура которой должна быть близка к температуре тела. Холодная или горячая вода может раздражать слизистую оболочку носа. 

Во время промывания голову следует опустить немного вниз, а кружку с водой держать под ноздрями. Воду необходимо осторожно втянуть одной ноздрей в полость носа, после чего выдохнуть. При этом нельзя запрокидывать голову назад, чтобы жидкость не попала в дыхательные пути. 

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Фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского медицинского университета Ван Хайин в интервью изданию «Хуаньцю шибао» рассказал, что для защиты от коронавирусной...
 
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