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США выделят Беларуси 1,3 млн долларов на борьбу с коронавирусом

28.03.2020 17:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь на борьбу с коронавирусом получит 1,3 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США выделят Беларуси 1,3 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Решение о выделении средств принял Государственный департамент США. Деньги предназначены для диагностики инфекции, подготовки лабораторий, поддержки технических экспертов.

В Ухане возобновило работу метро после двухмесячного карантина

США выделят Беларуси 1,3 млн долларов на борьбу с коронавирусом

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Новости Беларуси. Беларусь на борьбу с коронавирусом получит 1,3 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение о выделении средств...
 
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