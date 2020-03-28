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США выделят Беларуси 1,3 млн долларов на борьбу с коронавирусом
28.03.2020 17:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь на борьбу с коронавирусом получит 1,3 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение о выделении средств принял Государственный департамент США. Деньги предназначены для диагностики инфекции, подготовки лабораторий, поддержки технических экспертов.
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Новости Беларуси. Беларусь на борьбу с коронавирусом получит 1,3 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение о выделении средств...
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