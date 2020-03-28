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В Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут

28.03.2020 19:46 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Количество зараженных коронавирусом в США превысило 100 тысяч. По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут.

Richard B. Levine / Globallookpress.com

Отмечается, что вызовы бригады парамедиков резко возросли на 40 процентов. В отделения неотложной помощи поступает до 6,5 тысячи звонков ежедневно. Из-за небывалого потока обращений до 170 людей приходится держать на линии ожидания, пишет lenta.ru

Представители пожарного департамента Нью-Йорка призвали граждан звонить в скорую только в чрезвычайных ситуациях, к примеру, при проблемах с сердцем или легкими. «Пожалуйста, позвольте службам оказывать помощь тем, кто больше всего в этом нуждается. Звоните по телефону 911, только если вам нужно экстренное лечение», — обратились они к жителям города.

Доктор общественной больницы Нью-Йорка Стив Кассапидис (Steve Kassapidis) сравнил происходящее в городе с адом. По его словам, медики не успевают принимать зараженных. «Больных привозят, подключают к аппаратам, затем они умирают, и круг повторяется. Пациентов привозят и привозят», — описал Кассапидис.

Врач частной клиники Нью-Йорка Эмад Юссеф (Emad Youssef) рассказал, что американские больницы напоминают военные госпитали. «Пациенты с кислородными масками лежат друг за другом от входной двери вплоть до отделения скорой помощи», — отметил он. Медработники по всему городу жалуются на нехватку средств индивидуальной защиты, таких как медицинские маски и халаты. Городские власти и представители больниц отрицают наличие этой проблемы.

На пресс-конференции в пятницу, 27 марта, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подчеркнул, что на текущий момент в городе достаточно необходимых запасов, чтобы пережить следующую неделю, однако дальнейшие прогнозы остаются неясными. «Начиная с 5 апреля мы можем оказаться в состоянии крайней нужды», — отметил Блазио. Он также подчеркнул, что городу необходима федеральная и военная поддержка, а также как минимум 15 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.


«Думаю, людям стоит готовиться к непростой битве. Жестокая правда может им в этом помочь», — заключил мэр.

По данным Daily Mail, за четверг и пятницу только в Нью-Йорке от коронавируса SARS-CoV-2 умерли 85 человек. Всего в городе зафиксировано 450 смертей от COVID-19. По последним данным, США занимает первое место по числу зараженных — 104,8 тысячи человек. На втором месте — Италия с 86,5 тысячи инфицированных. Китай переместился на третье место — около 82 тысяч заболевших.
 
 
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Количество зараженных коронавирусом в США превысило 100 тысяч. По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут.
 
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