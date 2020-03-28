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Белорусские лаборатории, типирующие анализы на COVID-19, работают круглосуточно

28.03.2020 21:22 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 марта лаборатории Беларуси, которые типируют анализы на коронавирус, работают 24 часа в сутки, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минздраве.

Согласно постановлению Совета Министров от 25 марта 2020 г. № 171 о мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной COVID-19, все граждане, приехавшие в республику из эпидемиологически неблагополучных по коронавирусу стран, должны пройти 14-дневный карантин. Также на госгранице прибывающие граждане проходят термометрию.

Минздрав опубликовал список таких государств. Перечень включает более 160 стран. Среди них все граничащие с Беларусью (Россия, Украина, Польша, Литва, Латвия), а также Казахстан, Эстония, ФРГ, Франция, Испания, Великобритания, Болгария, Кипр, Турция, Египет, Вьетнам, Индия, КНР, Япония, США, Австралия и другие.
 
Теги: Минск
 
 
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С 1 марта лаборатории Беларуси, которые типируют анализы на коронавирус, работают 24 часа в сутки, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минздраве.
 
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