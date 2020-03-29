Представитель ВОЗ – о борьбе с коронавирусом: в Беларуси отлично справляются с ситуацией

Источник материала: ОНТ

Беларусь отлично справляется с противодействием распространению коронавируса на ранних стадиях. Об этом заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис в эфире передачи «Контуры» на телеканале ОНТ.

«Я могу сказать, что в Беларуси на ранних стадиях вы отлично справляетесь: у вас нет смертей, есть выздоровевшие, и это очень хороший знак. Важно, что достаточно подготовленных, квалифицированных врачей. Насколько я осведомлена, у вас включены все меры предосторожности в первую очередь для тех, кто работает. Вы можете тестировать людей и можете изолировать людей в больницах. Но главная цель – это, конечно, затормозить развитие вируса и то, что мы видим (что у вас происходит сейчас), вы справляетесь», – сказала Харрис.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram