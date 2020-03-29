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Президент пообщался с сотрудниками Белгипса
29.03.2020 22:24 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTНа фоне разговоров вокруг коронавируса и экономики, которую он парализует, закрытия границ и отмены массовых мероприятий во многих странах сотрудники предприятия "Белгипс" в пятницу не упустили возможность спросить у Президента: "А что ждет нас?". Ведь впереди знаковая дата - 75-летие Победы.
Во время общения сотрудники Белгипса рассказали Главе государства еще об одной теме, которая важна для безопасности и местных жителей. Казалось бы, завод расположен в Гатово - это всего в 30 минутах езды от Минска, но дорога из столицы на работу и обратно домой занимает куда больше времени.
Участок от МКАД до деревни Новый Двор слишком узкий, там часто бывают аварии. Заводчане попросили расширить дорогу. Президент предложил предприятию сделать это вместе, подойти взвешенно и пообещал помочь.
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На фоне разговоров вокруг коронавируса и экономики, которую он парализует, закрытия границ и отмены массовых мероприятий во многих странах сотрудники предприятия...
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