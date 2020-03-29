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Китайский метод от эпидемии. Как Поднебесная завела в тупик коронавирусный пик

29.03.2020 22:38 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Настоящим примером того, как общими усилиями можно справиться с большой проблемой, стал китайский город Ухань. В 95 процентах жилых комплексов людям впервые разрешили покидать квартиры. В случае сохранения позитивной тенденции сам город планируют открыть 8 апреля. Пока же работу возобновляют производства и культурные учреждения. 

Бригады врачей покидают провинцию Хубэй и отправляются домой. Для этого 25 внутренних авиалиний направили в регион 294 спецрейса. Они перевезли 34 тысячи врачей и медсестер и около 2 тысяч тонн багажа и медицинского оборудования. Эта весна и зацветающие сады стали для жителей Китая символом победы над эпидемией. Страна возвращается к жизни. Репортаж - от наших китайских коллег.

Число новых случаев заражения коронавирусом в китайском городе Ухань упало до нуля. Сложно поверить, что месяц назад этот показатель доходил до 15 тысяч. Низкий поклон от местного чиновника говорит все о вкладе этих людей в борьбу с эпидемией. Теперь время возвращаться домой. 40 тысяч медиков из всего Китая приближали этот день как могли, но многим прощание кажется таким же трудным, как и полтора месяца напряженной работы. 

Китайский метод от эпидемии. Как Поднебесная завела в тупик коронавирусный пик


Лу Тинтин - статистик бригады военных медиков. Ее работа - сводить в таблицы информацию из городских больниц. 18 марта она, наконец, увидела то, чего ждала уже много дней: ноль новых диагнозов, ноль подозрительных случаев. 

Лу Тинтин, статистик Хэйлунцзянской медбригады: "Я так рада видеть эти цифры. Ноль - значит - мы едем домой!".

Экипажу "Сычуаньских авиалиний" поставлена ответственная задача - доставить врачей и медсестер из провинции Хубэй в родные города. 

Лю Чуаньцзянь, пилот компании "Сычуаньские авиалинии": "Когда мы доставили их в Ухань, я сказал себе, что для меня это дело чести - вернуть их домой в безопасности. Я счастлив, что с ними все в порядке". 

Китайский метод от эпидемии. Как Поднебесная завела в тупик коронавирусный пик


25 марта в провинции Хубэй отменили режим карантина. Впервые с начала эпидемии уровень эпидемиологической опасности опустили с высокого до среднего. В городе  Ухань запустили общественный транспорт. Компании постепенно восстанавливают производство. Одними из первых вышли на работу строители моста Цзяньханьцицяо. Объект важный, соединяет два района города. 

В городе уже возобновлено строительство железнодорожных путей, к работе приступили речные терминалы. Функционируют около 150 компаний, деятельность которых связана с речными перевозками и обслуживанием портов на территории провинции Хубэй. 

В других регионах страны готовятся к возвращению детей в школы. Провинции Юньнань и Шаньси возобновят уроки на следующей неделе, Тибет - в конце месяца, а в Гуйчжоу несколько учебных заведений уже работают. 

Ян Чжаоцзянь, директор школы № 4 округа Тунцзи, пров. Гуйчжоу:  "Мы ставим смены для учеников по особому расписанию. Они будут заниматься в классе, обедать и уходить. Перемены по 10 минут". 

Концерты и другие массовые мероприятия пока отменены. Но артисты верят: это ненадолго. Пируэты, па и плие - неотъемлемая часть тренировок шанхайской балетной труппы, а вот защитные маски - это что-то новенькое.

Вернуться к привычному образу жизни стремится весь Китай. С 20 марта возобновили работу культурные учреждения, библиотеки, туристические достопримечательности. 

Особой популярностью пользуются парки и ботанические сады. Весна - лучшее время в Китае. Но в этом году у нее особенный смысл. Подобно этим деревьям, страна пробуждается и возвращается к нормальной жизни. На улицах и в парках все больше людей. Распускающиеся цветы для них - символ победы над эпидемией. 

 
 
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Настоящим примером того, как общими усилиями можно справиться с большой проблемой, стал китайский город Ухань. В 95 процентах жилых комплексов людям впервые...
 
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