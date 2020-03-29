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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Китайский метод от эпидемии. Как Поднебесная завела в тупик коронавирусный пик Настоящим примером того, как общими усилиями можно справиться с большой проблемой, стал китайский город Ухань. В 95 процентах жилых комплексов людям впервые...

Настоящим примером того, как общими усилиями можно справиться с большой проблемой, стал китайский город Ухань. В 95 процентах жилых комплексов людям впервые разрешили покидать квартиры. В случае сохранения позитивной тенденции сам город планируют открыть 8 апреля. Пока же работу возобновляют производства и культурные учреждения.Бригады врачей покидают провинцию Хубэй и отправляются домой. Для этого 25 внутренних авиалиний направили в регион 294 спецрейса. Они перевезли 34 тысячи врачей и медсестер и около 2 тысяч тонн багажа и медицинского оборудования. Эта весна и зацветающие сады стали для жителей Китая символом победы над эпидемией. Страна возвращается к жизни. Репортаж - от наших китайских коллег.Число новых случаев заражения коронавирусом в китайском городе Ухань упало до нуля. Сложно поверить, что месяц назад этот показатель доходил до 15 тысяч. Низкий поклон от местного чиновника говорит все о вкладе этих людей в борьбу с эпидемией. Теперь время возвращаться домой. 40 тысяч медиков из всего Китая приближали этот день как могли, но многим прощание кажется таким же трудным, как и полтора месяца напряженной работы.Лу Тинтин - статистик бригады военных медиков. Ее работа - сводить в таблицы информацию из городских больниц. 18 марта она, наконец, увидела то, чего ждала уже много дней: ноль новых диагнозов, ноль подозрительных случаев.Экипажу "Сычуаньских авиалиний" поставлена ответственная задача - доставить врачей и медсестер из провинции Хубэй в родные города.25 марта в провинции Хубэй отменили режим карантина. Впервые с начала эпидемии уровень эпидемиологической опасности опустили с высокого до среднего. В городе Ухань запустили общественный транспорт. Компании постепенно восстанавливают производство. Одними из первых вышли на работу строители моста Цзяньханьцицяо. Объект важный, соединяет два района города.В городе уже возобновлено строительство железнодорожных путей, к работе приступили речные терминалы. Функционируют около 150 компаний, деятельность которых связана с речными перевозками и обслуживанием портов на территории провинции Хубэй.В других регионах страны готовятся к возвращению детей в школы. Провинции Юньнань и Шаньси возобновят уроки на следующей неделе, Тибет - в конце месяца, а в Гуйчжоу несколько учебных заведений уже работают.Концерты и другие массовые мероприятия пока отменены. Но артисты верят: это ненадолго. Пируэты, па и плие - неотъемлемая часть тренировок шанхайской балетной труппы, а вот защитные маски - это что-то новенькое.Вернуться к привычному образу жизни стремится весь Китай. С 20 марта возобновили работу культурные учреждения, библиотеки, туристические достопримечательности.Особой популярностью пользуются парки и ботанические сады. Весна - лучшее время в Китае. Но в этом году у нее особенный смысл. Подобно этим деревьям, страна пробуждается и возвращается к нормальной жизни. На улицах и в парках все больше людей. Распускающиеся цветы для них - символ победы над эпидемией.