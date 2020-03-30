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Коронавирусом в мире заразились более 722 тысяч человек, выздоровели - 150 тысяч
30.03.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
По состоянию на утро 30 марта в мире коронавирусом заболели 722 202 человек, из них 151 766 выздоровели и 33 976 умерли.
Об этом сообщает
Covid-19 распространился на 199 стран.
Наибольшее количество зараженных зафиксировано в США – 142 178 человек (+131 за сутки), из них 2 484 погибли и 4 559 выздоровели.
В Италии зарегистрировано 97 689 случаев Covid-19, погибли 10 779 человек, выздоровели 13 030.
В Китае было выявлено 31 новый (81 470 целом) случай коронавируса, 3 304 человека погибли, 75 700 выздоровели.
В Украине зафиксировано 475 случаев коронавируса, из них 10 летальных, 6 человек выздоровели.
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По состоянию на утро 30 марта в мире коронавирусом заболели 722 202 человек, из них 151 766 выздоровели и 33 976 умерли.
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