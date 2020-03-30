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Старейший мужчина мира отмечает день рождения в Британии. Он пережил пандемию испанки

30.03.2020 11:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самый старый мужчина в мире, британец Роберт Уэйтон, отметил в воскресенье свой 112-й день рождения. Однако празднование пришлось отменить из-за карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.


Боб Уйэтон. Фото: bbc.com

В феврале этого года Боб стал самым старым мужчиной в мире после смерти японца Титэцу Ватанабе, которому было 112 лет.

В прошлом году Боб Уэйтон отпраздновал свой день рождения в кругу друзей у себя в доме для престарелых, но в этом году этот супердолгожитель находится в самоизоляции, как и другие британцы.

«Всё закрыто, никто никуда не ходит, ничего не происходит, так что праздника в этом году не будет», — рассказал Уэйтон агентству Press Association.

Бобу было 10 лет в 1918 году, когда на мир обрушилась пандемия гриппа-испанки, от которого погибло от 50 до 100 миллионов человек.

«Я ничего об этом не знал, так как в нашей семье никто не заболел, — рассказывает Боб. — Только потом я прочел об этом в книгах по истории. — Мир ребенка очень узок, к тому же тогда еще не было радио, поэтому новости распространялись не так быстро, как сейчас».

90-летняя американка из штата Вашингтон выздоровела после перенесенной инфекции коронавируса.

Джинива Вуд из города Кирклэнд считает, что в этом ей помогла семья, бог и домашний картофельный суп.

Она обычно живет одна в собственной квартире, однако в начале этого года у нее случился инсульт, и тогда ее перевели в дом престарелых, который в начале марта стал одним из эпицентров распространения инфекции в США. В нем от коронавируса скончалось 35 человек.

В начале марта Джиниву перевезли из дома престарелых в местную больницу с симптомами пневмонии, а тестирование на вирус дало положительный результат. Однако спустя неделю она выздоровела.

Уэйтона тревожит ситуация в мире, потому что никто не знает, как будет развиваться пандемия коронавируса.

«Во время Второй мировой войны нам было ясно, что нужно делать для победы, потому что Черчилль объединил страну, — сказал Боб. — Мы знали, что можем победить, а с этим вирусом всё непонятно».

По его словам, самоизоляция, в которой он находится уже вторую неделю, сделала его более зависимым от персонала дома престарелых. «Но это значит, что я должен сейчас быть более самостоятельным — готовить пищу, убирать, читать книги, которые раньше откладывал на потом, — говорит Боб. — Мне сейчас приходится сложнее, чем 10 лет назад — я не могу поднимать тяжеcти, не могу быстро двигаться и даже одеться не могу сам как следует».

Поздравления от королевы

Он говорит, что не владеет секретом долголетия. «Я никогда не собирался жить так долго. В молодости обычно об этом вообще не думаешь, просто живешь сегодняшним днем».

Боб, в прошлом инженер и учитель, по-прежнему сохраняет интерес к чтению и строительству моделей ветряных мельниц. По его словам, это позволяет ему сохранять активность.

Он больше не получает традиционные поздравления от королевы, которые в Британии направляются всем людям, перевалившим 100-летний рубеж в жизни.

«Я больше не хочу получать эти открытки, потому что мне уже пришло штук 10, и я считаю, что королеве не стоит тратить на это время и силы. Я выбрал ту из них, на которой она улыбается и выглядит счастливой, и эту открытку я держу у себя на столе».

Роберт Уэйтон родился в Гулле 29 марта 1908 года, кстати, в тот же день, что и самая старая в Британии женщина Джоан Хоккард из Пула.

«Я не знаком с Джоан, но хотел бы послать ей поздравления с днем рождения», — сказал Боб.

Роберт Уэйтон родился в многодетной семье — у него было семь братьев и сестер. У него самого трое детей, 10 внуков и 25 правнуков.

Самый старый живущий человек в мире — японка Канэ Танака, ей 117 лет.

 
 
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Самый старый мужчина в мире, британец Роберт Уэйтон, отметил в воскресенье свой 112-й день рождения. Однако празднование пришлось отменить из-за карантина,...
 
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