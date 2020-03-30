Ни покупателей, ни посетителей. Как из-за коронавируса безвизовый Гродно оказался в локдауне

Источник материала: Tut.by

Три года подряд в Гродно приезжали тысячи иностранных туристов по безвизу. Город воспрял: одно за другим открывались новые кафе и рестораны, главная пешеходная улица города — Советская — по выходным становилась многолюдной, стоянка около синагоги заполнялась туристическими автобусами… И вот уже две недели областной центр как будто застыл: ни туристов, ни автобусов — закрытые границы дают о себе знать. TUT.BY прогулялся по временно нетуристическому безвизовому Гродно и узнал, с какими трудностями сталкивается бизнес, который был «заточен» под приезжих. Пока все сложно.

Ольга КомягинаЖурналист TUT.BY

Основные «поставщики» безвизовых туристов — Литва и Польша, как и все остальные европейские страны, две недели назад из-за коронавируса закрыли свои границы . Россиян тоже ждать пока не приходится: соседняя страна с 30 марта полностью закрыла свои границы , а жители Москвы и вовсе ушли на самоизоляцию: власти обязали всех жителей Москвы не покидать дома , выходить на улицу можно только по пропускам.

Так Гродно остался без гостей. А ведь за три года облцентр и окрестности посетили более 250 тысяч безвизовых туристов, за последнее время в городе открылись более 70 точек общепита. Сейчас в барах и ресторанах — пусто. В обеденное время в залах лишь редкие посетители — а раньше в выходной можно было и не найти свободного столика.





— Ой, вы знаете, никого почти нет. Торговля идет слабо, — говорит продавец в магазине с белорусской косметикой в новом торговом центре «Палац» на улице Колючинской. Продавцы других торговых точек говорят: посетителей сейчас мало везде, но пока закрываться никто не планирует.

— Открылись мы-то совсем недавно. Было бы странно сейчас закрыться, хотя у многих такие мысли есть. Покупательская способность у гродненцев стала ниже. Что делать? Только ждать.





В выходные на главной «пешеходке» города людей вроде бы много, однако ремесленники, торгующие на Советской сразу же рассказывают — это все горожане, которые, воспользовавшись теплой погодой, просто вышли погулять. Сувениры никому особо не нужны.

-То, что сейчас вроде бы кто-то гуляет здесь — совсем не показатель. Даже в холодную пасмурную погоду в выходные у нас всегда были экскурсии. Сейчас никого нет, — вздыхают торговцы и говорят, что последние две недели торговля идет очень слабо.

— Мы и раньше не шиковали, а сейчас так и вообще сложно. Но с другой стороны — может быть, все это и правильно. Лучше мы пожертвуем своей торговлей ради своего здоровья и здоровья других, — говорит женщина, торгующая плетеными корзинками. Добавляет, что торговать на улицу все равно будет выходить. — А что делать? Как-то надо жить. Хоть какая-то копейка, но есть. Надеемся, что все скоро поменяется.





О похожей ситуации говорят и в этнокраме «Цудоўня». Там поток покупателей в последнее время существенно сократился.

— Если, например, к нам за день в несезон могло зайти человек 100, то сейчас 50−60. Пока, конечно, держимся. Решили, что много сил сейчас будем направлять в социальные сети, пока в оффлайне такая непростая и непонятная ситуация. Будем там общаться с потенциальными покупателями, рекламировать себя, чтобы про нас не забывали, — говорят в магазине. — Штучный товар сейчас, конечно, особо никому не нужен. Например, человек хотел приобрести глиняные тарелки ручной работы. Мы понимаем, что они не могут стоить дешево и это не бросовый товар, но на данный момент покупатель задумывается — нужны ему новые тарелки в данной непонятной курсовой и общемировой ситуации или нет. Ведь явно в доме есть какие-то тарелки и кружки, а без авторских изделий можно и обойтись. Человек сто раз подумает, а потом пойдет покупать гречку или рис, понимая, что может из-за ситуации с коронавирусом в какой-то момент остаться без работы или уйти на карантин. Это все понятно, но и мы оказались в сложной ситуации. Пока работаем, ждем сезон и надеемся, что все как-то вырулится.





В музее «Макет Гродно», где можно посмотреть на гродненскую архитектуру в миниатюре, — никого. Но на входе сидит администратор. Дверь в музей открыта, а экспозиция — большой макет города — застыла в ожидании.

— Закрываться нам надо, — говорит мужчина. — К нам и раньше не то, чтобы очень много людей приходило: первое место среди посетителей занимали именно приезжие. Если бы не безвиз, музей бы не выжил. Сейчас же вообще никого нет — ни школьных экскурсий, ни, конечно, туристов. Открываемся скорее по привычке.





Если свернуть с пешеходной улицы, то в старинных переулках людей совсем нет, а вот на стоянке около синагоги, где в «жирные» времена был дефицит мест, стоят два автобуса.

— О, туристы! Не может быть, — смеются две девушки, сидящие около одного из кафе.

Туристы оказались «нашими» — две группы из Минска. Говорят, экскурсию запланировали давно и, несмотря ни на что, решили ехать.

— У нас всех есть дезинфекторы, гели и салфетки. Руки моем, все в автобусе обрабатываем. И не боимся. Кому суждено, тот заболеет, — говорит одна из туристок.

Она рассказывает, что в двух автобусах — сотрудники нескольких минских заводов. Минчане посетили Новый замок (были там единственными посетителями), погуляли по набережной, купили сувениров и сейчас пойдут на Советскую перекусить. Гродно сравнивают с Брестом, европейскими городами и… неожиданно Смоленском. Говорят, что там есть похожие старые улочки, но «у нас значительно чище, чем там».





— Это первые туристы за две недели, — говорит ремесленник, который чеканит сувенирные монеты около замков. Он все равно выходит на свое рабочее место — «так как-то спокойнее и привычнее». Минчане же, услышав, что мужчина вторую неделю без заработка, решают купить у него монеты.

Общую ситуацию с ресторанным бизнесом описывает владелец гродненского кафе «Рандеву» Артур Римша:

— Наш город был туристическим, мы как-то все выплывали за счет туристов и были «заточены» под них — но сейчас границы закрыты, и к нам, естественно, никто не едет. Не ходят в кафе и гродненцы. Первая причина — это, конечно, коронавирус. А вторая — курсовые колебания, люди стали экономить.

Артур рассказывает, что на прошлой неделе предприниматели города собирались в областном управлении спорта и туризма: озвучивали проблемы, с которыми столкнулись не только рестораторы, но и вся туристическая сфера города.





Владелец двух точек общепита «Наша кава» и «Справа» Дмитрий Захарко говорит, что ситуация с коронавирусом пока не очень задела его бизнес.

— Мы не показатель, сразу говорю. У нас есть такой свой термин, если так можно сказать — «гулябельность». Сейчас тепло стало. Люди гуляют, заходят к нам. В «Нашу каву» приходит много местных. Сейчас стали активнее брать кофе навынос. Конечно, мы видим, что поток стал значительно меньше, но тем не менее пока все в рамках нормы. Но если так дальше пойдет, то будет очень сложно, — говорит Дмитрий. В то же время, он рассказывает, что столкнулся с другой проблемой. Плата за аренду помещений кафе привязана к евро или доллару (оплачивают в белорусских рублях по курсу Нацбанка). Соответственно, из-за валютных колебаний арендные платежи стали больше.

Владельцы заведений, которые находятся в бывшем здании перчаточной фабрики на Мостовой (кафе и ресторанов здесь около 10-ти. — Прим. TUT.BY), написали коллективное обращение к местным властям, чтобы те поспособствовали пересмотру начисления арендной платы и изыскали возможность оставить ее на прежнем уровне. Однако пока предприниматели ответа на свое заявление не получили.





В кофейне «Проходная», которая тоже находится на улице Мостовой, говорят, что сразу же почувствовали ухудшение ситуации. Пришлось сокращать время работы некоторым сотрудникам. Увольнять здесь никого не собираются, цены пока не поднимают, но замечают, что «кофе, к сожалению, в Беларуси не выращивают, а новые партии, скорее всего, приедут уже по новым ценам».

В общем во многих кафе, находящихся на центральных улицах города говорят об одном — посетителей стало намного меньше. Что делать в такой ситуации — пока непонятно.

— Самое сложное во всем этом — чувство неуверенности и неопределенности. Ты не понимаешь, что будет дальше, насколько долго продлится локдаун, — говорит Дмитрий Захарко.



Дмитрий Захарко

Ситуация с отсутствием туристов очень повлияла на гостиничный бизнес областного центра. В отеле «Неман» говорят, что поток приезжих, естественно, сильно уменьшился. Сейчас основные гости здесь — белорусы. Иностранцев нет. Гостиница работать не перестает: все-таки приезжают командировочные.

А вот два хостела, расположенные на улице Карла Маркса оказались закрытыми.





— Ситуация, конечно, сложная у всех. Практически остановился въездной и выездной туризм. Организовывать какие-то местные экскурсии мы тоже не можем. Все, конечно, достаточно сильно ударило по бизнес-индустрии, однако все турфирмы работают. Мы надеемся, что сезон все-таки начнется, пусть и несколько позже, — говорит руководитель гродненской турфирмы «Дон Кихот» Светлана Екимова.





В туристической фирме «Зет» также подтверждают — туристов нет. Автобусное сообщение с городами стран-соседок практически остановлено. Правда, приехать в Гродно и уехать в Польшу у людей возможность все-таки есть. Но речь идет не о туристах.

— Благодаря помощи посольства РБ в Польше, из Гродно в Белосток и обратно ходит до сих один автобусный рейс. Те белорусы, которым надо вернуться в Гродно, могут сделать это на регулярном рейсе из Белостока с автовокзала PKS в 09.00, а для тех, кому надо выехать срочно в Польшу, рейс отправляется в 17.30 от Гродненского автовокзала. Он отправляется несмотря на то, что граница практически закрыта, — рассказывает директор «Зет» Сергей Якшевич.

Однако стоит помнить о 14-дневном карантине в Польше для всех приезжих.





30 марта стало известно, что девяти крупным гродненским туроператорам, которые работают, в том числе, и по безвизовому туризму, решением горисполкома будет снижен арендный коэффициент, сообщает «Вечерний Гродно». Также подобное ходатайство за подписью председателя горисполкома Мечислава Гоя отправлено и коммерческим организациям, у которых турфирмы арендуют площади. Всего минимальный арендный коэффициент получат более 20 турфирм.

Все эти меры по поддержке туристического бизнеса в Гродно будут действовать до 1 июля 2020 года. Сейчас подобное решение в горисполкоме разрабатывают для гродненских отелей, объектов торговли и питания.

На данный момент четверть планеты находится на карантине. Всего в мире в общей сложности зарегистрировано более 600 тысяч случаев заражения новым коронавирусом и 30 тысяч смертей. В Беларуси, по последним данным на 27 марта, зафиксировано 94 случая коронавируса. Карантин в стране не введен, однако многие массовые мероприятия отменены. Например, все спортивные соревнования с участием детей в Гродненской области не проводят .

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