Не ездила за границу и с больными не контактировала: у сотрудницы минского детсада обнаружили COVID-19

Свабоды сообщил, что коронавирусом заражена няня в минском детском саду №566. Читательницасообщил, что коронавирусом заражена няня в минском детском саду №566.





"Сначала ей поставили диагноз "грипп", а затем она начала задыхаться и терять сознание. И ей вызвали скорую помощь, немедленно проверили на вирус», - говорит женщина.





Положительный анализ работника детского сада, рассказала женщина, стал известен вчера.





«Она была на больничном в течение недели или двух. И у нее только что обнаружили коронавирус. Группа, в которой она работала, закрыта. Она была госпитализирована в 3-ю больницу, сейчас переведена в инфекционную».





По ее словам, каждый, кто был в контакте с пациенткой, будет проверен на коронавирус.





"Она никогда не ездила за границу и не общалась ни с кем, кто был за границей. Она сказала это сама. Но кто скажет наверняка".









Директор детского сада отказалась подтвердить или опровергнуть информацию о нянечке и группе, в которой она работала.





"Мы работаем в режиме полной занятости, все эпидемиологические мероприятия проводятся. Вы можете связаться с отделом здравоохранения Партизанского района для комментариев".





Людмила Филипович, заместитель главы администрации Партизанского района, подтвердила информацию о коронавирусе в саду. «Мы принимаем все меры безопасности», - прокомментировала Филипович.





Она также сообщила, что вся группа, в которой работала больная, изолирована, а также родители детей. Филипович не назвал точное число. В группе около 20 человек, но не все дети, по ее словам, в последнее время ходили в детский сад.