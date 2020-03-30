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В Беларуси сделали 30 тысяч тестов на коронавирус
30.03.2020 17:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 30 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию проведено к этому дню в Беларуси. Об этом сообщает Минздрав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране продолжаются мероприятия по контролю за эпидемиологической обстановкой. За минувшие сутки госпитализированы 110 человек, выписаны – 144, в том числе те, кто имел контакты с носителями инфекции.
В настоящий момент выписаны либо ожидают выписки 47 человек, у которых тест на COVID-19 ранее был положительным. Медицинское наблюдение и лечение продолжают 105 человек.
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Новости Беларуси. Более 30 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию проведено к этому дню в Беларуси. Об этом сообщает Минздрав, сообщили в программе Новости «24...
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