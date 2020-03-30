«Вводят масочный режим». Коронавирус подозревают у одного из сотрудников минского детсада

Источник материала: Tut.by

Читатели сообщили TUT.BY, что у одного из сотрудников ясли-сада № 566 Минска обнаружили коронавирус. Эту информацию «Радыё «Свабода» подтвердили в администрации Партизанского района.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Анастасия Жухарева, TUT.BY

— Вчера в родительском чате нам написали: в детском саду вводят масочный режим. Просили не пугаться, что воспитатели будут работать в масках, — сообщила в редакцию мама одного из воспитанников. — Вечером на детской площадке родители рассказали, что у одной из сотрудниц коронавирус. Женщина никуда из страны не выезжала, до этого ее уже неделю не было на работе.

Сейчас, по словам собеседницы, одна группа в саду на карантине: «детей не принимают».

— Сад работает, но я заметила, что сегодня днем некоторые родители забирали детей домой, — говорит собеседница. Своего ребенка она уже неделю не водит в сад.

В детском саду TUT.BY сообщили, что учреждение работает в «штатном режиме».

— Все противоэпидемические мероприятия и рекомендации санитарных служб соблюдаются, — отметила заведующая ясли-садом № 566 Вероника Королькова.

Уточнять, действительно ли у одного из сотрудников коронавирус, заведующая не стала. За более подробной информацией попросила обратиться в пресс-службу Минздрава. Оперативно получить комментарий в ведомстве не удалось.

С этим же вопросом TUT.BY обратился в Управление по образованию Партизанского района Минска, там посоветовали обратиться в Центр гигиены и эпидемиологии Партизанского района Минска. Оттуда нас снова направили в пресс-службу Минздрава.

В комментарии "Радыё Свабода" Людмила Филиппович, заместитель главы администрации Партизанского района подтвердила информацию про коронавирус в детском саду. Она также подтвердила, что группа, где работала заболевшая, а также родители детей изолированы.

Точное количество изолированных собеседница не назвала. В группе, пишет издание, примерно 20 человек, но не все, по словам замглавы администрации, в последнее время ходили в сад.