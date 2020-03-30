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«Человек начал задыхаться в очереди, пришлось сразу везти на операцию». Горецкий ЛОР-врач — про пациентов, сочувствие и лыжные гонки

30.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Врач-оториноларинголог, заведующая отделением скорой медицинской помощи Горецкой ЦРБ Наталья Ковалева — не только прекрасный врач, которому доверяют пациенты, но и активная общественница: депутат районного Совета депутатов, член Белорусского союза женщин. Она в числе лучших спортсменов района, заботливая мама и жена. Она излучает позитив, уверенность и надежность.

 

«Человек начал задыхаться в очереди, пришлось сразу везти на операцию». Горецкий ЛОР-врач — про пациентов, сочувствие и лыжные гонки

До сих пор доктор Наталья Ковалева помнит своих первых пациентов: в интернатуре, когда удаляла полипы, и в Горках — вскрывала фурункул носа. Как шутит врач, ей часто «везло» на тяжелые случаи. А мне подумалось, может, все-таки это больным повезло попасть к грамотному и внимательному специалисту. Фото Михаила Левцова

 

Как так получилось, что в семье инженеров старшая дочь выбрала профессию, далекую от родительской, Наталья Львовна объяснить не может и теперь. Да и в роду ни по папиной, ни по маминой линии медиков нет. Но она еще с детства знала, что станет врачом.

В ее родном Витебске были все условия для исполнения заветной мечты. Училась с большим желанием. Уже на втором курсе государственного ордена Дружбы народов медицинского университета она начала работать в больничных стационарах.  По распределению никуда ехать не пришлось — ее оставили работать в Витебске.

К тому времени молодая врач вышла замуж, родила сына. Вскоре после декретного отпус­ка семья переехала на родину мужа — в Горки. Это было 15 лет назад, а ей кажется, совсем недавно главврач ЦРБ предлагал пришедшему устраиваться на работу доктору несколько мест на выбор. Но она осталась верна своей специальности. Правда, через какое-то время ее назначили заведующей отделением скорой медицинской помощи.

— Сделаешь человеку операцию, ему станет легче, и самой тогда лучше на душе, — говорит собеседница.

Она всегда переживает за своих пациентов, в тяжелых, сложных случаях дает свой номер телефона. Но звонили всего пару раз, а значит все в порядке. Как говорит врач, в очереди к кабинету не все пациенты с заболеваниями, которые должен лечить ЛОР, большинство терапевтического профиля. Но Наталья Львовна всех внимательно выслушает и осмотрит, чтобы не пропустить начало серьезной болезни, осложнений.

 

Трижды она находила в очереди человека с затрудненным дыханием, приступом удушья. Одного прямо из очереди пришлось срочно везти на каталке в операционную и делать трахеостомию

 

 

«Человек начал задыхаться в очереди, пришлось сразу везти на операцию». Горецкий ЛОР-врач — про пациентов, сочувствие и лыжные гонки
Немало памятных случаев из практики врача скорой медицинской помощи. На сложные вызовы заведующая направляется вместе с бригадой фельдшеров. Припомнились ДТП с рейсовым автобусом и 12 пострадавшими, перевернувшийся батут с детьми, поначалу неизвестное вещество в отделении связи, вызвавшее приступы удушья у нескольких посетителей. Фото Михаила Левцова

 

Увлечение лыжами у нее, как говорят, в крови, хотя ни в одной спортивной секции она не занималась, только по собственному желанию. Отец — кандидат в мастера спорта, его брат был государственным тренером по легкой атлетике сборной Беларуси, готовил спортсменов к олимпиадам в 80-е годы. У нее есть профессиональные лыжи и классные лыжероллеры.

Лыжи, езда на велосипеде, плавание для нее всегда в радость, доставляют массу удовольствия и позитива, дают мощный заряд бодрости. Ежедневные занятия спортом стали нормой жизни, как бы ни устала на работе, независимо от погоды.  Это отлично помогает быть всегда в форме — физической и эмоциональной. В соревнованиях по лыжам и плаванию у нее немало побед и призовых мест. Самое памятное, когда медаль за второе место по лыжному спорту на областных соревнованиях в прошлом году ей вручал сереб­ряный призер Олимпийских игр биатлонист Сергей Новиков.

Не так давно открыла в себе талант вышивальщицы. Картины крестиком излучают тепло, радость, позитив и оптимизм, как и мастер, которая их создала.

 

Что радует больше всего в работе?
— Улыбка и сияющие глаза выздоравливающего пациента.

Какие качества врача считаете самыми важными?
— Уверенность в себе, основанная на профессио­нализме, коммуникабельности, надежности, сочувствии.

В сложной  ситуации полагаетесь на знания и опыт или интуицию?
— Первое — знания, второе — опыт. Интуиция это не что-то сверхъ­естественное, а опыт на подсоз­нательном уровне.

Верите в приметы? И есть ли табу на какие-то действия перед операцией?
— Нет.

Как справляетесь с усталостью?
— Важно временно вырваться из замкнутого круга и просто отдохнуть.

Кому особенно признательны в жизни?
— Родителям и мужу. За понимание и поддержку.

Какую бы книгу взяли на необитаемый остров?
— Блокнот, чтобы писать свою.

Возраст счастья для женщины — это сколько?
— Любой возраст счастливый. Нужно жить здесь и сейчас, а не ждать чудесного момента или говорить, что уже поздно. В каждом возрасте свои особенности, возможности, мировоззрение. Главное уметь быть счастливым человеком.

 

Галина Кожевникова


 
Теги: Витебск
 
 
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  Врач-оториноларинголог, заведующая отделением скорой медицинской помощи Горецкой ЦРБ Наталья Ковалева — не только прекрасный врач, которому доверяют пациенты,...
 
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