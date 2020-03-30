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«Человек начал задыхаться в очереди, пришлось сразу везти на операцию». Горецкий ЛОР-врач — про пациентов, сочувствие и лыжные гонки
30.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Врач-оториноларинголог, заведующая отделением скорой медицинской помощи Горецкой ЦРБ Наталья Ковалева — не только прекрасный врач, которому доверяют пациенты, но и активная общественница: депутат районного Совета депутатов, член Белорусского союза женщин. Она в числе лучших спортсменов района, заботливая мама и жена. Она излучает позитив, уверенность и надежность.
Как так получилось, что в семье инженеров старшая дочь выбрала профессию, далекую от родительской, Наталья Львовна объяснить не может и теперь. Да и в роду ни по папиной, ни по маминой линии медиков нет. Но она еще с детства знала, что станет врачом.
В ее родном Витебске были все условия для исполнения заветной мечты. Училась с большим желанием. Уже на втором курсе государственного ордена Дружбы народов медицинского университета она начала работать в больничных стационарах. По распределению никуда ехать не пришлось — ее оставили работать в Витебске.
К тому времени молодая врач вышла замуж, родила сына. Вскоре после декретного отпуска семья переехала на родину мужа — в Горки. Это было 15 лет назад, а ей кажется, совсем недавно главврач ЦРБ предлагал пришедшему устраиваться на работу доктору несколько мест на выбор. Но она осталась верна своей специальности. Правда, через какое-то время ее назначили заведующей отделением скорой медицинской помощи.
— Сделаешь человеку операцию, ему станет легче, и самой тогда лучше на душе, — говорит собеседница.
Она всегда переживает за своих пациентов, в тяжелых, сложных случаях дает свой номер телефона. Но звонили всего пару раз, а значит все в порядке. Как говорит врач, в очереди к кабинету не все пациенты с заболеваниями, которые должен лечить ЛОР, большинство терапевтического профиля. Но Наталья Львовна всех внимательно выслушает и осмотрит, чтобы не пропустить начало серьезной болезни, осложнений.
Трижды она находила в очереди человека с затрудненным дыханием, приступом удушья. Одного прямо из очереди пришлось срочно везти на каталке в операционную и делать трахеостомию
Увлечение лыжами у нее, как говорят, в крови, хотя ни в одной спортивной секции она не занималась, только по собственному желанию. Отец — кандидат в мастера спорта, его брат был государственным тренером по легкой атлетике сборной Беларуси, готовил спортсменов к олимпиадам в 80-е годы. У нее есть профессиональные лыжи и классные лыжероллеры.
Лыжи, езда на велосипеде, плавание для нее всегда в радость, доставляют массу удовольствия и позитива, дают мощный заряд бодрости. Ежедневные занятия спортом стали нормой жизни, как бы ни устала на работе, независимо от погоды. Это отлично помогает быть всегда в форме — физической и эмоциональной. В соревнованиях по лыжам и плаванию у нее немало побед и призовых мест. Самое памятное, когда медаль за второе место по лыжному спорту на областных соревнованиях в прошлом году ей вручал серебряный призер Олимпийских игр биатлонист Сергей Новиков.
Не так давно открыла в себе талант вышивальщицы. Картины крестиком излучают тепло, радость, позитив и оптимизм, как и мастер, которая их создала.
Что радует больше всего в работе?
Какие качества врача считаете самыми важными?
В сложной ситуации полагаетесь на знания и опыт или интуицию?
Верите в приметы? И есть ли табу на какие-то действия перед операцией?
Как справляетесь с усталостью?
Кому особенно признательны в жизни?
Какую бы книгу взяли на необитаемый остров?
Возраст счастья для женщины — это сколько?
Галина Кожевникова
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«Человек начал задыхаться в очереди, пришлось сразу везти на операцию». Горецкий ЛОР-врач — про пациентов, сочувствие и лыжные гонки
Врач-оториноларинголог, заведующая отделением скорой медицинской помощи Горецкой ЦРБ Наталья Ковалева — не только прекрасный врач, которому доверяют пациенты,...
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