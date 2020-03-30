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Президент требует от частников не увольнять работников. Насколько реально и какие варианты у компаний

30.03.2020 19:46 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко на прошлой неделе заявил, что в сложные времена частному бизнесу нельзя увольнять людей. «Передайте частникам, чтобы все услышали: если только хоть одна компания, мелкая или большая, выкинет на улицу людей (в государственных это невозможно, потому что мы это контролируем), она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси», — сказал президент. FINANCE.TUT.BY поговорил с экспертами о том, можно ли запретить увольнять людей, насколько действенно такое предложение и какие другие меры по спасению работников и бизнеса могло бы предпринять государство.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Адвокат: «Законодательные запреты на увольнение работников отсутствуют»

Адвокат, партнер адвокатского бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры» Елизавета Ярмош отмечает, что сейчас «отсутствуют какие-либо законодательные запреты на увольнение работников». Чтобы не увольнять сотрудника, но при этом тратить на него меньше, наниматель может установить ему неполное рабочее время и тем самым уменьшить зарплату. Но это можно сделать только по соглашению с работником, подчеркивает Елизавета Ярмош.

— В случае, если соглашения с работником по данному вопросу не достигнуто, наниматель вправе уменьшить рабочее время работника самостоятельно, что будет являться изменением существенных условий труда, — комментирует эксперт. — В этом случае наниматель обязан предупредить работника не менее, чем за 7 дней. И, что немаловажно, работник вправе отказаться от продолжения трудовых отношений. В этом случае трудовой договор прекращается по п. 5 ч. 2 ст. 35 Трудового кодекса.

При таком увольнении у работника также появляется право на выходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка.

— Если нанимателем было установлено неполное рабочее время в размере менее половины нормальной продолжительности рабочего времени, работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее одного среднемесячного заработка, — добавляет Елизавета Ярмош.

Также, чтобы сэкономить на работниках, наниматель может изменить систему премирования их труда.

— Однако необходимо помнить, что, согласно ст. 65 Трудового кодекса, наниматель обязан известить работников о введении новых или изменении действующих условий оплаты труда не позднее, чем за один месяц, — говорит Елизавета Ярмош.

Экономист: «У большинства малого и среднего бизнеса нет резервов, чтобы на протяжении нескольких месяцев держать работников»

По мнению старшего научного сотрудника BEROC Льва Львовского, идея запретить частным компаниям увольнять работников «абсолютно оторвана от реальности».

— Большая часть предпринимателей в малом и среднем бизнесе не так уж богаты, и их бизнес заключается не в том, что они грабят бедных работников, получая при этом миллионы. У большинства представителей малого и среднего бизнеса нет таких резервов, чтобы на протяжении нескольких месяцев держать работников и платить аренду, не имея при этом возможности продавать свои товары или услуги, — объясняет Лев Львовский.

По мнению эксперта, запрет на увольнения может привести к урезанию зарплат и сокращению рабочих часов.

— А если будет совсем жесткий приказ никого не увольнять, то тогда, видимо, единственным выходом будет обанкротить предприятие, — констатирует Лев Львовский.

Вместо запрета на увольнения государство могло бы предпринять определенные шаги, чтобы помочь в сложившейся ситуации людям и компаниям. Причем помощь бизнесу — необходимая мера, считает собеседник.

— Нужно понимать, чем нынешний кризис отличается от предыдущих, например, от глобального финансового кризиса 2008 года. Предыдущие заключались в первую очередь в снижении спроса. Поэтому в значительной степени проблему решала, грубо говоря, раздача людям денег и, как следствие увеличение спроса, а помощь бизнесу можно было сосредоточить только на ключевых предприятия. Сейчас эта мера тоже будет необходима, но помимо падения спроса есть еще и падение предложения, — объясняет Лев Львовский. — Например, авиакомпании не работают не потому, что у людей нет денег летать, а потому, что летать запрещено. У ресторанов проблемы не потому, что у людей нет денег, а потому, что люди не ходят туда из-за вируса.

Поэтому, констатирует эксперт, меры поддержки должны быть двусторонними.

— Во-первых, должна быть поддержка людей, а во-вторых, поддержка малого и среднего бизнеса. В чем она будет выражаться, зависит от ресурссов страны. Если средств не очень много, то поддержка людей может заключаться в виде повышения пособий по безработице, а бизнеса — в виде налоговых каникул, кредитных каникул, снижение или отмена арендной платы в том случае, если арендодателем выступает государство. Более богатые страны идут еще дальше и, например, берутся платить аренду за собственников бизнеса и компенсировать 70−80% зарплаты их работникам. Таким образом правительство берет на себя расходы малого и среднего бизнеса, которые они временно не могут нести. Если государство что то откладывало на черный день, то можно смело тратить это, так как этот черный день наступает: мы живем при историческом событии.

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FINANCE.TUT.BY поговорил с экспертами о том, можно ли запретить увольнять людей, насколько действенно такое предложение и какие другие меры по спасению работников и...
 
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