посмотрел , как белорусская мода отреагировала на мировую пандемию. Мир охвачен COVID-19. Кто-то от него защищается, а кто-то – вдохновляется. Blizko.by, как белорусская мода отреагировала на мировую пандемию.





Фото: Апти Эзиев, Евгений Бычковский, MUA,Two Socks, LSTR,бHmarachos.by

Распространение коронавируса пошатнуло бизнес. Сейчас он переживает не самые лучшие времена. Но даже в такой тяжелой ситуации бренды стараются заработать. Так, известный белорусский дизайнер Апти Эзиев, участник Белорусской и Российских недель мод, который шьет одежду для тех, кто ценит небрежность и потертость, кожу и заклепки, создал брутальную маску стоимостью $100. Маски ручной работы лимитированы: дизайнер представил всего три штуки.

Его коллега по цеху Евгений Бычковский, дизайнер сумок, тоже не отстает от времени. Он выпускает многоразовую, многослойную маску, которая даже пригодна для стирки. Дизайнер считает, что в такой маске легко дышать, не то, что в аптечных. Комплект из 10 штук стоит 20 рублей, а из 30 штук – 54 рубля. Чем больше, тем дешевле.

Бренд MUA тоже решил позаботиться о безопасности своих клиентов. Теперь при каждом заказе в подарок идет многоразовая маска, которая, как говорит бренд, «сшита с любовью и заботой». Отдельно дизайнерская маска стоит 8 рублей.

Помимо масок белорусская фэшн-индустрия представила одежду. Так, бренд Two Socks выпустил носки и набор стикеров. Такая вот необычная защита для ног от коронавируса.

Бренд LSTR, вдохновившись эпидемией, создал унисекс худи со вшитыми масками. За дизайнерскую байку придется отдать 85 рублей.

Hmarachos.by решил хайпануть и выпустил футболки с юморком. Стоит такая вещь 35 рублей. Теперь вы знаете, в чем нужно ходить по магазинам.































