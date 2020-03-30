Истории с границы: поляк Ян, который спасает белорусов и россиян

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня "Варшавский Мост" – место, где собираются люди, оказавшиеся в разных ситуациях. Кто-то ждет, пока его пустят в Польшу, а кому-то наконец удается вернуться домой – в Беларусь.





Поляк по имени Ян помогает белорусам вернуться домой. После того как Польша закрыла границы, все автобусные и железнодорожные и авиационные перевозки отменили. Единственная возможность пересечь границу – на машине. Правда, позже белорусская и польская стороны договорились еще и о возможности пешего перехода.

Один на всю фирму

В автобусной компании, с которой пыталась договориться консульская служба в Бяла-Подляске, все водители отказались садиться за руль – эпидемия все-таки. Но нашелся один человек, который согласился каждый день возвращать белорусов и россиян на родину.





Ян - единственный, кто согласился сесть за руль

Сам поляк признает, что он не ради денег решил снова вернуться за руль автобуса.

"Просто кто-то же должен помочь людям. Я живу в частном доме, дети разъехались – нет риска кого-то заразить, я решил, что могу помочь", – объясняет Ян.

Он будет работать все выходные и не исключает, что в понедельник ему также предстоит совершить рейс. Когда автобус только начал ходить после закрытия границы, в первые дни свободных мест не было.

Механизм прост: на сайте пассажиры оформляют заявки на поездку, вносят паспортные данные, а список с именами предается потом водителю. До закрытия границы возили за 20 злотых, сейчас билет стоит 30 злотых – своего рода компенсация того, что обратно автобус идет пустой.

Когда после закрытия границы разрешили перевозить людей, в первые дни мест в автобусе не хватало. Теперь он ходит полупустой – в пятницу было 30 белорусов и двое россиян. То, что количество пассажиров сокращается, Ян объясняет тем, что многие записываются, а потом решают идти пешком через погранпереход.





В пункте пропуска машин нет - граница на замке

Ян 20 лет проработал на этом маршруте и честно признается, что ему тоже страшно. "Мы каждый день разговариваем с сыном по телефону, он тоже водитель автобуса. Узнав, что я сейчас вожу людей, сын назвал меня камикадзе", – улыбается Ян.

Водитель работает в перчатках, их он старается менять почаще. А вот в маске, говорит, неудобно, к тому же новую надевать каждые два часа нет возможности. Сам автобус ежедневно дезинфицирует пожарная служба в Польше .

Долгая дорога домой

Немало белорусов возвращаются домой пешком, многие идут группами, но есть и одинокие путники.

Уроженец Гомеля Юрий пять лет отработал в Польше. Перед закрытием границ отправил всю зарплату жене, потом началась паника из-за коронавируса . В итоге он потерял работу, а денег на дорогу не оказалось. Поэтому мужчине пришлось добираться до границы пешком и на попутках.

"Восемь дней из Гданьска добирался – где-то шел пешком, кто-то подвозил", – говорит он.

Ночевал, где придется. В карманах у Юрия – ни копейки, только паспорт. Все это время белорус мечтал об одном – добраться домой, увидится с женой и помыться.

Когда Юрий перешел границу, первыми на белорусской территории ему попались корреспонденты Sputnik. Мужчина попросил разрешить позвонить жене – чтобы она выслала деньги на дорогу. Мы отнеслись к жизненной ситуации с пониманием, купили билет на поезд, дали возможность пообщаться с женой и отправили его в Гомель. Как он добрался – узнаем позже.





Обычно оживленный погранпереход сейчас стал совсем другим

От обиды или от усталости Юрий бросает в сердцах: "Чтоб я еще раз туда поехал! Больше в Польшу ни ногой. Буду сидеть дома возле жены".

Многие, кто возвращается в Беларусь, вздыхают с облегчением. Говорят: у нас дышится легче. И дело не в том, что это дом. "Поляки – паникеры по сути своей. У них натура такая. А у нас люди попроще. Поэтому и жить проще", – говорят вернувшиеся белорусы.

Как вернуться в Польшу

В ловушке из-за закрытия границ оказались и сами польские граждане, находившиеся в Беларуси. К сожалению, поляки лишены возможности идти пешком, они могут пресекать границу только на транспорте.

Агнешка и Войцех приехали в Беларусь месяц назад – провести отпуск у родственников. Пару дней назад авиакомпания, в которой был куплен обратный билет, прислала уведомление, что рейс отменяется.





Многие белорусы переходят границу пешком

В надежде попасть на родину поляки приехали в Брест. Кто-то подсказал им, что через погранпереход можно пройти пешком. Но все оказалось не так. И вот уже больше часа они стоят растерянные у шлагбаума со своими чемоданами – на Польшу нет машин.





Машин в Польшу в "Варшавском мосту" совсем нет

Наконец подъехала одна. Но как поляки не просились, белорусы отказались взять их к себе. Согласились, только когда забрать поляков попросили уже пограничники.

"Главное, чтобы у них коронавируса в чемодане не было", – пошутил кто-то.

Шутки шутками, а сами стражи границы признаются, что таким безлюдным самый загруженный пункт пропуска "Варшавский мост" еще не видели никогда в жизни.