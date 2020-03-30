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В США умерла беларуска от коронавируса. Судя по соцсетям, она из Бреста
30.03.2020 21:00 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Светлане Климук было 45 лет. На ее странице в фейсбуке написано, что она родом из Бреста, жила в Нью-Йорке. Там же указано, что женщина работала учительницей в Big Apple Academy — частном учебном заведении.
У Светланы осталось двое детей. Родные подтвердили журналистам факт смерти женщины.
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