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В США умерла беларуска от коронавируса. Судя по соцсетям, она из Бреста

30.03.2020 21:00 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Светлане Климук было 45 лет. На ее странице в фейсбуке написано, что она родом из Бреста, жила в Нью-Йорке. Там же указано, что женщина работала учительницей в Big Apple Academy — частном учебном заведении.

В США умерла беларуска от коронавируса. Судя по соцсетям, она из Бреста

У Светланы осталось двое детей. Родные подтвердили журналистам факт смерти женщины.


 
Теги: Брест
 
 
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  Светлане Климук было 45 лет. На ее странице в фейсбуке написано, что она родом из Бреста, жила в Нью-Йорке. Там же указано, что женщина работала учительницей в Big Apple...
 
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