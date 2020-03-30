В Витебске вводятся дополнительные меры по профилактике и снижению распространения ОРИ

Источник материала: Новости Докшицы



Наталья Рыжкова

В Витебске вводятся дополнительные меры по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных коронавирусом COVID -19 . План соответствующих мероприятий утвержден решением горисполкома №349 от 27 марта.

Ряд пунктов меняют культурную и вечернюю жизнь города. Так, двери библиотек, музеев, выставочных площадок по-прежнему остаются открытыми, однако массовые мероприятия в них сейчас под запретом. В зрительных залах кинотеатров, театров, филармонии и других культурных учреждений Витебска посетители должны будут сидеть на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Аналогичная рассадка предполагается и среди клиентов в кафе и ресторанах. Отменяется работа дискотек, ночных и компьютерных клубов, кальянных, боулинга, бильярдных, развлекательных заведений после 23.00. Также пока не будут проводиться выставки, презентации, ярмарки и другие массовые мероприятия в закрытых помещениях. В торгово-развлекательных центрах прекращаются мероприятия для детей, а также групповые презентации, дегустации, рекламные акции для покупателей в магазинах и ТЦ.

Некоторые пункты коснулись сферы образования. В частности, родители, чьи дети ходят в детский сад, могут оставить ребенка дома, при этом с сохранением места в дошкольном учреждении и без взимания платы. Школам рекомендовано сохранить пребывание учащихся в рамках одного класса, обеспечить работу кружков, исключив объединение детей из разных классов, в том числе и во время каникул. В вузах, средних специальных и профессионально-технических учебных заведениях групповые занятия в аудиториях заменяются дистанционной формой обучения и индивидуальным графиком.

Предприятиям, организациям, учреждениям областного центра рекомендовано проводить совещания, семинары, заседания преимущественно с использованием видео- и аудиоконференцсвязи, а также ограничить выезды сотрудников в командировки.

По-прежнему действуют запрет на посещение социальных учреждений для пожилых людей посторонними лицами, контроль за санитарным содержанием общественного городского транспорта и прочие санитарно-эпидемиологические меры, ранее введенные в Витебске с учетом подъема заболеваемости ОРИ.

Весь список мероприятий, предусмотренный данным решением, опубликован на сайте Витебского горисполкома.

По данным Минздрава на сегодняшний день, в Беларуси 47 пациентов, у кого тест на COVID -19 дал положительный результат, уже выписаны или ожидают выписки в ближайшее время, 105 человек находится на медицинском наблюдении и лечении.