|
Эффективный тест на COVID-19 создан в России
31.03.2020 09:32 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTСпециалисты из России создали высокоточный тест на выявление коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Новый препарат позволяет в одном исследовании не только эффективно выявлять COVID-19, но и отличать его от аналогичных вирусов. Диагностический набор уже прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в стране.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты из России создали высокоточный тест на выявление коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Новый препарат позволяет в одном исследовании не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)