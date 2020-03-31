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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эффективный тест на COVID-19 создан в России Специалисты из России создали высокоточный тест на выявление коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Новый препарат позволяет в одном исследовании не...

Специалисты из России создали высокоточный тест на выявление коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Новый препарат позволяет в одном исследовании не только эффективно выявлять COVID-19, но и отличать его от аналогичных вирусов. Диагностический набор уже прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в стране.