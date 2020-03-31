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Коронавирус: почему Европе стоит брать пример с Беларуси

31.03.2020 11:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси фактически нет карантина, мало инфицированных и много выздоровевших.

Почему это так, ответил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения по странам ЕС и бывшего СССР Витянис Андрюкайтис, lenta.ru.

По его словам, ВОЗ не может диктовать странам условия руководителям государств в связи с инфекцией коронавируса, но дает свои рекомендации. Организация детально мониторит опыт стран и подходы в борьбе с вирусом.

«Я хочу отдать должное коллегам в Беларуси, поскольку там очень высокий уровень вакцинации против гриппа. Благодаря этому у нас нет смазанной картинки, у нас нет инфекционного коктейля, когда медикам тяжело выявить реальных зараженных Covid-19. Во-вторых, в Беларуси действует та же санитарно-эпидемиологическая система, что была в Советском Союзе. Будем честны: не все, что было в СССР, было плохо. Это пропаганда», - заявил представитель ВОЗ.

Он также отметил, что странам Европы следует брать пример с Беларуси: несмотря на фактическое отсутствие в ней карантина, зараженный мало, многие выздоравливают, и проводится максимальное количество тестов.

Андрюкайтис подчеркнул, что в советские времена без широких возможностей для диагностики, без современного оборудования санитарным службам удавалось предотвратить многие вызовы. А в Беларуси такая система работает и сегодня, она помогает справляться с вирусом.

«Можно сказать, что Беларусь работает по примеру Швеции и Южной Кореи. Также нужно иметь в виду, что Беларусь, по сравнению с теми же Италией и Испанией, закрытая страна. В случае необходимости им гораздо легче отследить потоки туристов, которые могли занести патоген», - сказал спецпосланник.

Напомним, в Беларуси по состоянию на 30 марта проведено более 30 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, 152 человека под наблюдением и проходят лечение от нее.

27 марта Лукашенко напомнил, что в стране принимаются точечные меры в борьбе с коронавирусом. Закрывать границы, останавливать предприятия и объявлять карантин в Беларуси нельзя, иначе вреда будет больше, чем от коронавируса. Он и ранее подчеркивал, что население может больше пострадать от паники, чем от вируса.

Нет проблем с нехваткой продовольствия, гречки в стране хватит до нового урожая. Тем временем Нацбанк сообщил, что поддержит реальный сектор экономики и граждан Беларуси.

Ранее в Минске 25 марта на онлайн-конференции глава Минздрава Владимир Караник и другие специалисты ответили на вопросы о коронавирусе в Беларуси.

В ВОЗ, в свою очередь, считают эффективными следующие действия:

  • Обучение медперсонала, увеличение его количества
  • Внедрение системы для обнаружения каждого подозреваемого случая
  • Увеличение тестовых систем и их доступности
  • Подготовку ресурсов для изоляции и лечения
  • Четкие планы соблюдения карантина
  • Ориентация на борьбу с вирусом правительства страны.

В организации заявили, что использование масок и самоизоляции недостаточно для борьбы с вирусом.

Фото eeas.europa.eu

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси фактически нет карантина, мало инфицированных и много выздоровевших.
 
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