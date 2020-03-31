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Коронавирус: почему Европе стоит брать пример с Беларуси
31.03.2020 11:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси фактически нет карантина, мало инфицированных и много выздоровевших.
Почему это так, ответил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения по странам ЕС и бывшего СССР Витянис Андрюкайтис,
По его словам, ВОЗ не может диктовать странам условия руководителям государств в связи с инфекцией коронавируса, но дает свои рекомендации. Организация детально мониторит опыт стран и подходы в борьбе с вирусом.
«Я хочу отдать должное коллегам в Беларуси, поскольку там очень высокий уровень вакцинации против гриппа. Благодаря этому у нас нет смазанной картинки, у нас нет инфекционного коктейля, когда медикам тяжело выявить реальных зараженных Covid-19. Во-вторых, в Беларуси действует та же санитарно-эпидемиологическая система, что была в Советском Союзе. Будем честны: не все, что было в СССР, было плохо. Это пропаганда», - заявил представитель ВОЗ.
Он также отметил, что странам Европы следует брать пример с Беларуси: несмотря на фактическое отсутствие в ней карантина, зараженный мало, многие выздоравливают, и проводится максимальное количество тестов.
Андрюкайтис подчеркнул, что в советские времена без широких возможностей для диагностики, без современного оборудования санитарным службам удавалось предотвратить многие вызовы. А в Беларуси такая система работает и сегодня, она помогает справляться с вирусом.
«Можно сказать, что Беларусь работает по примеру Швеции и Южной Кореи. Также нужно иметь в виду, что Беларусь, по сравнению с теми же Италией и Испанией, закрытая страна. В случае необходимости им гораздо легче отследить потоки туристов, которые могли занести патоген», - сказал спецпосланник.
Напомним, в Беларуси по состоянию на 30 марта
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В ВОЗ, в свою очередь,
В организации заявили, что использование масок и самоизоляции недостаточно для борьбы с вирусом.
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В Беларуси фактически нет карантина, мало инфицированных и много выздоровевших.
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