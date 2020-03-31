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По состоянию на 30 марта в Пинском регионе нет ни одного заболевшего коронавирусом
31.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Сегодня под медицинским наблюдением находится 90 человек, прибывших из следующих стран:
За истекший период снято с наблюдения 54 человека, отметили в администрации «Пинской центральной поликлиники».
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> По официальной информации администрации «Пинской центральной поликлиники», по состоянию на 17.00 30 марта случаев заболевания COVID-19 на территории Пинского региона...
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