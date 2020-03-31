По состоянию на 30 марта в Пинском регионе нет ни одного заболевшего коронавирусом

Источник материала: Полесская правда



По официальной информации администрации «Пинской центральной поликлиники», по состоянию на 17.00 30 марта случаев заболевания COVID-19 на территории Пинского региона нет.

Сегодня под медицинским наблюдением находится 90 человек, прибывших из следующих стран:

Италия – 4 человека;

Польша – 60 человек;

Германия – 7 человек;

Испания – 1 человек;

Венгрия – 1 человек;

Великобритания – 1 человек;

Франция – 3 человека;

Российская Федерация – 1 человек;

Украина – 1 человек;

Литва – 11 человек.

За истекший период снято с наблюдения 54 человека, отметили в администрации «Пинской центральной поликлиники».