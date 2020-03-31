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Слуцкая ЦРБ опубликовала рекомендации для пожилых людей в связи с коронавирусом

31.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На сайте Слуцкой центральной районной больницы 31 марта опубликованы рекомендации для лиц старшего и пожилого возраста по вопросам профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Приводим их кратко.

Уединяйтесь, не выходите из дома, не приглашайте гостей, отложите встречи со внуками, воздержитесь от празднования дней рождения и семейных торжеств. Не посещайте больницы без необходимости неотложных лечебных мер. Избегайте мест скопления людей и контактов с людьми, приехавшими из-за границы, когда это невозможно - используйте маску и держитесь от людей на расстоянии двух вытянутых рук. 

Избегайте рукопожатий и поцелуев при приветствии, как можно чаще тщательно мойте руки водой с мылом, используйте для обработки рук антисептик или антисептические влажные салфетки. Как можно чаще проветривайте помещение проводите влажную уборку с протиранием всех поверхностей. При обработке поверхностей особое внимание уделите дверным ручкам, поручням, столам, стульям, компьютерным клавиатурам и мышкам, телефонным аппаратам, пультам управления и другим предметам, к которым прикасаетесь в быту.

По возможности не ходите сами в магазин и аптеку, попросите сделать это родственников или социального работника. 

Если Вы нуждаетесь медицинцском осмотре или выписке рецептов на лекарственные средства для постоянного приема, ранее назначенные врачом, позвоните в регистратуру, стол справок или колл-центр Слуцкой ЦРБ, оставьте свои контакты (ФИО, адрес, телефон), после чего с Вами свяжется медицинский работник, который организует выписку и доставку рецептов на дом или согласует время визита врача к вам на дом.

По возможности составьте список наиболее важных покупок из магазина и аптеки, попросив кого-нибудь сделать покупки и оставить их перед дверью квартиры. После касания продуктов из магазина не забывайте тщательно вымывать руки.

Кроме этого, Слуцкая ЦРБ советует читать и слушать поменьше новостей, которые вызывают беспокойство, озабоченность и стресс.

Доверяйте информации только из надежных источников и, главным образом, для того, чтобы получить указания по планированию дальнейших действий и защите себя и своих близких. Делайте перерывы от просмотра, чтения или прослушивания новостей, ток-шоу и социальных сетей.

Также врачи рекомендуют потреблять здоровую пищу, регулярно заниматься физическими упражнениями и побольше двигаться дома, много спать, избегать алкоголя и курения.

Попробуйте заняться другими делами, которые вам нравятся. Договоритесь с близкими (знакомыми), что Вы будете с ними регулярно созваниваться и сообщать о своих проблемах и о том, как Вы себя чувствуете.


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Новости
 
 
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На сайте Слуцкой центральной районной больницы 31 марта опубликованы рекомендации для лиц старшего и пожилого возраста по вопросам профилактики коронавирусной...
 
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