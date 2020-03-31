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Александр Лукашенко: «Нам надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно»

31.03.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 31 марта Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «У нас пока нет оснований переносить президентские выборы»

Как отметил Президент, в этой непростой экономической ситуации необходимо работать как можно эффективнее. Только благодаря слаженной работе можно минимизировать последствия кризиса, на пороге которого оказался весь мир.

Александр Лукашенко: «Нам надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно»

Александр Лукашенко: «Нам надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самая тяжелая проблема – это экономика, хотя мы и стараемся здесь как-то карабкаться, чтобы предприятия работали, чтобы люди получали зарплату. Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он откровенно сказал: если мы не начнем немедленно работать (обратился к американцам, где печатают этот доллар, где первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал. Так это американцы сказали, а нам что говорить? Нам надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно.

Впрочем, на фоне борьбы с коронавирусом, заметил Президент, нельзя забывать о других пациентах. Они также нуждаются в медицинской помощи и должны получать ее в полном объеме.

Александр Лукашенко: «Нам надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Наталья Кочанова

 
 
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Новости Беларуси. 31 марта Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой, сообщили в...
 
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