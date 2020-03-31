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Александр Лукашенко: «Нам надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно»
31.03.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 31 марта Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил Президент, в этой непростой экономической ситуации необходимо работать как можно эффективнее. Только благодаря слаженной работе можно минимизировать последствия кризиса, на пороге которого оказался весь мир.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Впрочем, на фоне борьбы с коронавирусом, заметил Президент, нельзя забывать о других пациентах. Они также нуждаются в медицинской помощи и должны получать ее в полном объеме.
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Новости Беларуси. 31 марта Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой, сообщили в...
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