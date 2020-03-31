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Viber вместе с ВОЗ сделали чат-бота, рассказывающего про коронавирус

31.03.2020 14:00 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Viber заявили о сотрудничестве и создании чат-бота, рассказывающего о ситуации с распространяющимся в мире коронавирусом.


Бот доступен на английском, арабском и русском языках. В нем рассказывается о часто задаваемых вопросах, связанных с пандемией. Раздел «Последние новости» обновляется одновременно с сайтом ВОЗ. Из других разделов чат-бота — «Защитите себя», «Использование маски», «Рекомендации о путешествиях» и интерактивный тест «Мифы» для проверки знаний о вирусе.

Напомним: в мире с начала пандемии 785 709 человек заразились коронавирусом. По последним данным, от болезней, вызванных COVID-19, в мире умерли 37 686 человек, выздоровели 165 837 пациентов. 30 марта Минздрав Беларуси опубликовал свежие данные о распространении инфекции в стране: всего зафиксировано 152 случая коронавируса, выздоровели 47 человек.

 
 
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