Лукашенко призвал поберечь пожилых людей в условиях распространения вирусов

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой заявил о способности белорусской системы здравоохранения успешно справляться с всевозможными вызовами, включая распространение коронавируса, передает БЕЛТА.

Президент отметил, тему вирусных болезней нельзя сбрасывать со счетов. Но при этом на фоне борьбы с COVID-19 необходимо помнить о других категориях пациентов, которые нуждаются в медицинской помощи.

В ближайшее время Глава государства планирует проанализировать статистику смертности в Беларуси за первый квартал и сравнить с аналогичными периодами прошлых лет.

Александр Лукашенко добавил, что поручил Наталье Кочановой разобраться с ситуацией в Витебске за прошедшие выходные.

В связи со смертью актера в Витебске, у которого был обнаружен COVID-19, Президент отметил, что мужчина пожилого возраста страдал и другими заболеваниями.

Президент подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо беречь людей пожилого возраста, поскольку их иммунитет ослаблен.

ФОТО: БЕЛТА

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