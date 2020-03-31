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Лукашенко призвал поберечь пожилых людей в условиях распространения вирусов
31.03.2020 14:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой заявил о способности белорусской системы здравоохранения успешно справляться с всевозможными вызовами, включая распространение коронавируса,
Президент отметил, тему вирусных болезней нельзя сбрасывать со счетов. Но при этом на фоне борьбы с COVID-19 необходимо помнить о других категориях пациентов, которые нуждаются в медицинской помощи.
В ближайшее время Глава государства планирует проанализировать статистику смертности в Беларуси за первый квартал и сравнить с аналогичными периодами прошлых лет.
Александр Лукашенко добавил, что поручил Наталье Кочановой разобраться с ситуацией в Витебске за прошедшие выходные.
В связи со смертью актера в Витебске, у которого был обнаружен COVID-19, Президент отметил, что мужчина пожилого возраста страдал и другими заболеваниями.
Президент подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо беречь людей пожилого возраста, поскольку их иммунитет ослаблен.
ФОТО: БЕЛТА
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Александр Лукашенко на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой заявил о способности белорусской системы...
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