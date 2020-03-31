Выпил, сел за руль — штраф!

Источник материала: Клiч Радзiмы

В ходе проведения Единого дня безопасности дорожного движения «Пристегнись к безопасности!» 27 марта 2020 года начальник отделения ГАИ Шарковщинского РОВД провел открытое выездное рассмотрение дела об административных правонарушениях в отношении гражданина И. в трудовом коллективе Шарковщинского КБО.

В отношении местного жителя гражданина И. рассмотрены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.19 и ч. 1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, не имеющим право управления, управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Было установлено, что гражданин И. управлял автомобилем Фольксваген Джетта, не имея права управления данным транспортным средством, в обеденное время в состоянии алкогольного опьянения. По данному делу в ходе открытого рассмотрения начальником отделения ГАИ в отношении гражданина И. вынесено постановление, в отношении него избрана мера взыскания в виде штрафа в размере 65 базовых величин, что в денежном выражении оставило 1755 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляется ежемесячно. Такая работа имеет собой профилактическую цель, несет воспитательную функцию, как для самого нарушителя, так и для определенного окружения людей. Услышав о мерах административного воздействия, которые налагаются на правонарушителей, их коллеги сделают свои выводы.

Госавтоинспекция в очередной раз обращается к неравнодушным гражданам и просит сообщать в милицию по телефонам 102, 4-12-02 или 8-029-327-33-02 о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом виде!!!

И. ВОРОНА, ст. инспектор по АП ОГАИ Шарковщинского РОВД.