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ВОЗ заявила беларусам о важности карантина, хотя вчера говорила, что в Беларуси и так всё в порядке

31.03.2020 15:29 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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День назад телеканал ОНТ выпустил краткое интервью с представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В программе «Контуры» Маргарет Харрис высоко оценила меры, предпринимаемые Беларусью для борьбы с новым типом коронавируса, и заявила, что страна со всем «отлично справляется». «Свобода» также захотела побеседовать с Харрис и задала ей свои вопросы – например, относительно карантина, вводить который республика не видит смысла. Публикуем фрагмент беседы журналиста и эксперта ВОЗ.

– Что нужно сделать, в том числе и Беларуси, чтобы победить вирус?

– Странам нужна жесткая и целенаправленная тактика для победы над вирусом. Жесткие меры по выявлению, тестированию, изоляции и лечению случаев, а также отслеживанию контактов являются не только лучшим и быстрым способом преодоления социальных и экономических ограничений, но и лучшим способом их предотвращения.

– Практически все страны пытаются заморозить развитие эпидемии карантинами, а Беларусь – нет. К чему это приведет?

– Карантин эффективно используется во время этой эпидемии, чтобы обуздать ее распространение в нескольких странах. Это одно из нескольких действий, которые вместе могут стать частью эффективной стратегии, которая поможет вам быстро идентифицировать, изолировать и остановить вспышки. Хотя решения о карантине должны приниматься самими странами, мы видим, что раннее развитие эпидемии замедлит распространение COVID-19.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше избегать массовых мероприятий и скоплений людей. Если вы можете, оставайтесь дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не есть сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: коронавирусную инфекцию тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых она чаще развивается бессимптомно.

 
 
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День назад телеканал ОНТ выпустил краткое интервью с представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В программе «Контуры» Маргарет Харрис высоко...
 
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