Вы боитесь коронавируса?

СЕРГЕЙ МАРЦЕЛЕВ, ПОЛИТОЛОГ:





- Вряд ли вируса надо бояться. Бояться стоит старости, предательства друзей, забвения. У меня, как у большинства восточных славян, изрядная доза фатализма, панику легковерных принимаю как шоу. Многие, кстати, явно переоценивают свою жизнь.





Посмотрев на перегруженные тележки в гипере и драку женщин из-за упаковки туалетной бумаги, поневоле станешь сторонником социального дарвинизма. Если суждено заразиться и умереть, лучше сделать это с открытым забралом, а не в собачьем наморднике.





Я по возрасту не попадаю в группу смертельного риска. А подхватит вирус 70% населения, хоть спи в респираторе. Эту цифру честно назвала Ангела Меркель, обращаясь к соотечественникам. Потому как новый китайский гость, может, и не особо убийственен, как, скажем, птичий грипп, но жутко заразен. Эпидемии и бедствия кого-то повергают в панику. Кто-то видит в этом окно возможностей: спекулирует масками, продает «самые священные заговоренные Бадхой амулеты от коронавируса».









Я пользовался людской паникой исключительно как потребитель. В Великобритании в нулевые умерло десяток местных от болезни Кретцфельда-Якоба. Страшная хворь, мозг отгнивает, и человек за месяц превращается в полный овощ, потом умирает. Возбудитель схож с похожим заболеванием коров, хотя связь, кажется, так и не была доказана. Но паника началась жуткая. Я, будучи студентом, в Познани за копейки покупал на рынке парную говядину, никто не хотел ее брать из-за химеры «коровьего бешенства», несмотря на кричащий сертификат, что мясо чистое, с польского выпаса, а не из Британии, где коров понуждали к каннибализму кормами из костной муки.





Что касается профилактики заболевания, то добровольная самоизоляция для меня была нормой задолго до того, как стала трендом сезона. Я асоциален, не очень люблю незнакомых людей и шумные компании. Места большого скопления народа вызывают физическую дурноту. Исключения: театр, кино, акции протеста. Там, где люди на одной волне, чувствуют эмоциональную общность и энергетика процесса передается, как ток по цепи.





Не думаю, что белорусы панически боятся болезни. Их больше беспокоит курс рубля к доллару, съевший в одночасье треть зарплаты и сбережений.





Пандемический хайп пытаются использовать как правящий режим, так и оппозиция Его Величества. Величеству проблема амбивалентна, с него-то корона точно не упадет. Оппозиция настаивает на карантине и закрытии границ. Внутреннюю логику Лукашенко понять можно. Да, она цинична. Группа риска, те, кого, вероятно, ждет смерть - это пожилые люди, а также страдающие хроническими заболеваниями и с ослабленным иммунитетом. Т.е. обуза для казны и нагрузка на систему Минздрава. Остальные перенесут коронавирус как сезонный грипп или даже бессимптомно. Поэтому официальная информация о распространении инфекции и смертности вряд ли будет достоверной. Карантин и закрытие границ были бы очередным мощным ударом по зашатавшейся от нефтяной чехарды экономике. Вряд ли Александр Лукашенко желает настолько усугубить ситуацию, учитывая, что страну ждут перевыборы президента, а обедневший народ может и возроптать. Поэтому, дорогие сограждане, баня, водка, трактор.





Ожидал, что пандемию режим использует для ограничения активности оппозиции. Ошибся. Унтер-офицерская вдова сама себя высекла. Оппозиционеры шаг за шагом отказываются от массовых мероприятий, объясняя антипандемической ответственностью, на деле прикрывая свою организационную немочь.













АНАТОЛИЙ ШУМЧЕНКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОО «ПЕРСПЕКТИВА»:





- Конечно, я опасаюсь за себя и своих родных. Как можно не бояться, когда ежедневно видишь жуткие кадры из Италии, когда к аппаратам искусственной вентиляции легких подключают уже 40-летних, а пожилых уже отодвигают в сторону?





Почему в Италии случилась страшная трагедия? Потому что там не придали большого значения коронавирусу. А у нас в Беларуси медики, конечно, стараются, а на самом верху говорят: все пустое, это просто психоз.





Мы не говорим о панических атаках, мы говорим о том, чтобы люди понимали степень риска, всю ответственность за свои действия. Если вы возвращаетесь домой из неблагополучных стран по соседству с нездоровым человеком, которого спокойно пропускают через границу, почему вы должны молчать?





Я и моя семья лично столкнулись с человеческой безответственностью. Наша дочь учится в БГУ на третьем курсе, парень, у которого выявили коронавирус, на втором курсе, а все дети общаются, естественно. Нашей девочке только позвонили домой и порекомендовали постоянно измерять температуру, будет плохо - вызывать скорую помощь. Я спрашиваю: а что с карантином? Таких указаний нет. А что делать всей семье? Нам сказали прийти через две недели и пересдать анализы. Хорошо, дочке пересдать анализы - а нам? А насчет нас санстанция никаких распоряжений не давала.









Я не стал ждать, провел собственное расследование и установил цепочку заражения. Как оказалось, первый инфицированный студент общался с мальчиком, который, в свою очередь, общался с девочкой, а она общалась с нашей дочерью. Конечно, ситуация серьезная: ночью я вызвал дочке скорую и потребовал, чтобы ее поместили в карантин. Отсутствие клинических симптомов - одно дело, а их наличие - совершенно другое. Естественно, дочь забрали на карантин.





Когда я узнал о первых случаях заражения коронавирусом, сразу сказал, что необходимо вводить карантин. Но ситуацию запустили до такой стадии, что сейчас наша девочка две недели проведет в больнице.





Моей маме 71 год. Моя дочка младшая в школу не ходит, на танцы не ходит, мы ограничили все выходы на публику (оставили только посещение магазинов, аптек) - приняли правила цивилизованного мира. Я все время работаю дистанционно, поэтому оказался готов к самоизоляции.





Действия властей считаю абсолютно недостаточными. Мне кажется, мы должны слушать не Лукашенко, не его «рецепты» (трактор, сауна, 50 граммов), а профессиональных медиков: главного инфекциониста, главного терапевта, главного вирусолога. Медики должны публично говорить не только на государственных телеканалах, но и использовать независимые СМИ. Мы знаем только дозированную часть информации, которую им позволяют говорить. Или даже навязывают.





В Германии Ангела Меркель выступила с откровенным заявлением. А разве у нас народ такой дурной, что не поймет правды? Не дай Бог, случится трагедия - кто ответит?





ЮРИЙ БЕЛЯКОВ, ЮРИСТ ПРОФСОЮЗА РЭП:





- Я не боюсь коронавируса, я не в группе риска. Но моя семья в группе. Поэтому придерживаюсь рекомендаций по профилактике болезни: мою руки и лицо мылом и антисептиками. Ограничил посещение магазинов, почты, банков и других мест скопления людей. Перешел на работу дистанционно.





Все вместе дома сидим. Гуляем в парке подальше от людей. Этот карантин - сейчас самое действенное средство.





Действий власти по предотвращению распространения коронавируса не вижу никаких. Это чревато последствиями, схожими с последствиями в Италии и Испании. Там тоже ничего не делали, пока люди не стали массово умирать...





В дальнейшем эпидемия будет только нарастать. Этому поспособствует и беспечность власти, и неосторожность людей.













ОЛЬГА КАРАЧ, ЛИДЕР КАМПАНИИ «НАШ ДОМ»:





- У белорусов как нации очень плохое здоровье. Здоровье 40-летней белоруски - это примерно как здоровье шведки или англичанки в 70 лет. Если самая большая группа риска в европейских странах - пожилые после 70 лет, то в Беларуси возраст группы риска будет начинаться уже от 40 лет.





Я очень боюсь. Но боюсь не коронавируса, а безответственного бездействия власти.





И я, и все мои родственники находятся в группе риска. У всех плохое здоровье и много всяких «побочек». И я не хочу умереть от коронавируса, тем более если его в свидетельство о смерти впишут как «пневмония», «бронхит» или ОРВИ с чем-то еще. Я в принципе не хочу попадать в эту черную статистику. Но я вижу: наше государство сделало все, чтобы в эту черную статистику попало как можно больше людей. Я понимаю, что есть один усатый пенсионер в стране, который не верит в существование коронавируса, а все остальные организации и ведомства ему старательно подыгрывают в этой странной «русской рулетке».





А если из-за чудовищной ошибки главнокомандующего произойдет такое же, как в Италии? Кто-то будет за это отвечать?









Минздрав печатает занимательную арифметику, где, чтобы получить хоть какие-то сводные данные по коронавирусу, нужно сложить выздоровевших, потом тех, у кого позитивные тесты, добавить тех, кто сейчас находится в больнице (это вообще одни и те же люди?) и при этом не запутаться с цифрами сдавших тесты на коронавирус. Думаю, не дают конкретных цифр именно потому, что низы боятся указывать большие цифры, чтобы не получить немилость патриаршую. Низы испуганно отрапортовали, верхи поверили, а Минздрав себя не забывает хвалить, какие они молодцы. А в чем молодцы-то?











