ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как будут эвакуировать наших соотечественников из Азии, пояснили белорусские дипломаты

31.03.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские дипломаты подготовили итоговые списки для эвакуации белорусов из Индии, Вьетнама, Шри-Ланки, Непала, Бангладеш и Мальдив. Данные актуальны на 30 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как будут эвакуировать наших соотечественников из Азии, пояснили белорусские дипломаты


Если вы не успели сообщить о своем желании вернуться домой, рекомендуется отправить информацию о себе в ближайшие посольства Беларуси. 

В Беларуси провели 31 тысячу тестов на коронавирус

Как будут эвакуировать наших соотечественников из Азии, пояснили белорусские дипломаты

Дипломаты обращают внимание: российская авиакомпания «Аэрофлот» для эвакуации граждан организует регулярные чартерные рейсы в Москву из Мале. Кроме того, 1 апреля будет еще и специальный рейс из Дели. А 3 числа можно вернуться домой по маршруту Коломбо – Доха – Хельсинки – Минск.

Как будут эвакуировать наших соотечественников из Азии, пояснили белорусские дипломаты

Также можно вернуться рейсами авиакомпаний «Эйр Чайна» и «Аэрофлот» по маршруту Шанхай – Москва. Белорусы могут воспользоваться этим, если на руках есть билет по маршруту Москва – Минск либо квиток «Белавиа». 

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусские дипломаты подготовили итоговые списки для эвакуации белорусов из Индии, Вьетнама, Шри-Ланки, Непала, Бангладеш и Мальдив. Данные...
 
Новости дня
Новости
 
В Беларуси работает около тысячи бригад скорой помощи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика